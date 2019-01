Simba komt naar Nederland: ambassademedewerkers redden Iraakse leeuw

Op zoek naar een mooie pauw voor in de binnentuin zagen Nederlandse ambassademedewerkers in Bagdad een leeuw in een klein kooitje. Zomaar op een markt. Dat vonden ze zo vreselijk dat ze een crowdfundingsactie opzetten om het dier naar Nederland te halen voor een betere toekomst. Simba, zoals de leeuw wordt genoemd, komt naar Nederland: vier medewerkers hadden achtduizend euro nodig en haalden bijna het volledige bedrag op met hun actie.

Uniek, natuurlijk, dat ambassademedewerkers zo’n actie op touw zetten. Het is de eerste keer, weet Henk Gerber, huisfotograaf en ‘Simbacoördinator’ van Stichting Leeuw, de stichting die Simba opvangt. “Daar moet je trots op zijn, dat Nederlanders in het buitenland nu besluiten om actie te ondernemen. Vooral diplomaten, dat is toch prachtig. Daar zijn ze voor. Niet alleen voor de mensen, maar ook voor de dieren”, reageert hij opgewonden.

Er is momenteel 7.215 euro ingezameld. “We zijn hartstikke blij, het einddoel is bijna behaald.” De achtduizend euro is nodig om de leeuw te kunnen kopen van de eigenaar (zesduizend euro) en het voedsel (tweeduizend euro). In de kooi had de leeuw amper bewegingsvrijheid en raakte hij ernstig verzwakt omdat hij amper eten kreeg. Fotograaf Henk, opgelucht: “Ze hebben alles in het werk gesteld om hem vrij te krijgen bij die kerel. Hij zit nu tijdelijk in een oude dierentuin.”

Stichting Leeuw heeft geadviseerd wat nu te doen: rood vlees geven en vertrouwen winnen. “Ik zei: ga elke dag naar hem toe, praat met hem zodat hij kan wennen en zodat hij vertrouwen krijgt in de mens. Want als de papieren in orde zijn, kan de dierenarts hem makkelijker verdoven als hij op transport mag”, legt Gerber uit.

De marechaussee laat desgevraagd weten dat het gaat om een “actie door individuele werknemers” en wil verder niet ingaan op vragen. Volgens Gerber heeft de hele ambassade zich achter de actie geschaard en kwam er zelfs hulp uit Nederland.

“Ik geloof dat de Minister van Defensie zich er ook mee heeft bemoeid, die is er ook trots op dat er iets gedaan kan worden. Wij zijn blij dat de ambassade ermee bezig is geweest.”

Als alles gaat zoals verwacht, komt Simba over zes weken naar Nederland. Dan wordt hij in Anna Paulowna “geestelijk helemaal op niveau gebracht” en gaat hij twee jaar later naar Zuid-Afrika. Daar leven eerder uitgezette dieren in een reservaat van vijf hectare. “Elke dag krijgen ze hun eten. En als je ziet hoe het daar gaat: dat is bijna het paradijs voor de leeuw”, zegt Gerber. “Het zou natuurlijk het paradijs zijn als er geen hek meer zou staan, maar je ziet die dieren opknappen. Zo mooi, het is eigenlijk niet te beschrijven.”