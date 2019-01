Rijk gaat 2.000 laadpalen plaatsen bij overheidsgebouwen

Bij gebouwen van de Rijksoverheid worden de komende drie jaar zo’n tweeduizend oplaadpunten voor elektrische auto’s geplaatst. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft woensdag een contract getekend met twee leveranciers, meldt het Rijk. De nieuwe laadpalen zijn nodig voor de verduurzaming van het overheidswagenpark.

Alle soorten elektrische voertuigen kunnen volgens het Rijk worden opgeladen bij de nieuwe palen, die primair bedoeld zijn voor overheidsauto’s. Ook burgers kunnen hun elektrische wagen echter opladen bij de oplaadpunten, zo lang die op een parkeerplaats staan die vrij toegankelijk is. De palen komen te staan bij “enkele honderden” overheidsgebouwen, laat een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf weten.

De eerste zevenhonderd oplaadpunten moeten nog in de eerste helft van dit jaar beschikbaar zijn. De rest moet uiterlijk in 2022 zijn geplaatst. Nu staan er bij gebouwen van het Rijk nog slechts enkele tientallen laadpalen, zegt de woordvoerder.

Overstap naar elektrisch

Het Rijk wil dat volgend jaar 20 procent van zijn wagenpark elektrisch is. Vanaf 2028 zal de overheid geen nieuwe auto’s meer aanschaffen die op benzine of diesel rijden. De overstap op elektrisch rijden is een van de grote speerpunten van het vorige maand gesloten klimaatakkoord. De afspraken voorzien onder meer in subsidies en belastingvoordelen voor mensen die een elektrische auto kopen.

In totaal staan er nu in Nederland bijna 36.000 oplaadpunten. Dat is een verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden. Zo’n 20.000 laadpalen zijn 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar.