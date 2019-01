Rechter: misbruikzaak kerk is verjaard

De Rooms-Katholieke congregatie van de Heilige Geest hoeft een voormalig slachtoffer van seksueel misbruik door een pater geen smartengeld te betalen. De rechtbank Limburg oordeelde woensdag dat de zaak verjaard is.

Volgens de rechtbank is geen sprake van een uitzonderlijke situatie die volgens jurisprudentie van de Hoge Raad nodig is om af te wijken van de gebruikelijke verjaringstermijn van 30 jaar.

Afgelopen jaren strandden eerder civiele claims van slachtoffers op de verjaring van het misbruik zelf. Dat had immers vaak een halve eeuw eerder plaatsgevonden. Om het probleem van de verjaring te voorkomen, pakte advocaat Liesbeth Zegveld het anders aan. Zij klaagde niet het misbruik door de pater aan, maar de nalatigheid van de congregatie maatregelen te nemen tegen de pater waarmee het misbruik voorkomen had kunnen worden.

Volgens Zegveld was de redelijke termijn van aansprakelijkstelling pas in 2015 is gaan lopen. Dat jaar hoorde het slachtoffer dat de pater zich al in 1961 – drie jaar voordat hij misbruikt werd – aan een andere jongen had vergrepen.

