President: aanvallers Nairobi gedood, gijzeling voorbij

Na bijna twintig uur hebben de Keniaanse veiligheidsdiensten een einde gemaakt aan de gijzeling in een gebouwencomplex in de hoofdstad Nairobi. Vier terroristen zijn gedood, meldt president Uhuru Kenyatta. Bij de aanval kwamen dinsdag zeker veertien mensen om het leven.

Hoeveel gewonden er zijn, is niet duidelijk. Evenmin is bekend of er meer terroristen bij betrokken waren. Volgens internationale persbureaus werden ruim zevenhonderd mensen uit het hotel, onderdeel van een gebouwencomplex , geëvacueerd.

De aanval vond plaats in een groot complex in het zakendistrict van de hoofdstad begon. Om 15.00 vond de eerste explosie plaats bij een bank, waarbij drie auto’s werden opgeblazen. Daarna zou ook een zelfmoordbom zijn afgegaan in de foyer van het dusitD2 hotel. Terreurgroep Al-Shabaab eiste de aanslag op. Het Rode Kruis riep dinsdag mensen op bloed te doneren voor de slachtoffers van de aanval.

Kenia is al langer doelwit van Al-Shabaab sinds het in 2011 troepen naar buurland Somalië stuurde. Drie jaar geleden voerde de Al-Shabaab een grote aanval uit op het Keniaanse leger in Somalië. In 2015 kwamen er 150 mensen bij een aanval op een universiteit, bij een gijzeling in de Westgate Mall in Nairobi vielen in 2013 67 doden. Komende maandag begint het proces tegen drie mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanval.