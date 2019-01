Ook inzetten op een eigen overwinning is uit den boze

Ze moesten wedstrijdformulieren afgeven, daarna bleef het stil. Ook de Belgische hockeybond blijft in het ongewisse over mogelijke illegale weddenschappen van de nationale ploeg. Dinsdag berichtten Belgische media dat enkele hockeyers zouden hebben gewed op eigen wedstrijden tijdens het WK in India, waar de Belgen voor het eerst wereldkampioen werden. Tegenover Sporza bevestigde de Belgische kansspelcommissie bezig te zijn met een onderzoek. De hockeybond stelt dat wedstrijdformulieren zijn opgevraagd, maar geen officiële informatie bekend is.

Ook in Nederland is het niet toegestaan om te gokken op wedstrijden waarop een speler invloed kan hebben, waaronder alle wedstrijden in de eigen competitie. NOC*NSF heeft dit bepaald in de ‘blauwdruk tuchtregels’, die alle aangesloten sportbonden moeten overnemen.

1 Wordt in Nederland alsnog gegokt op eigen wedstrijden?

Veel bekende gevallen zijn er niet. Eind vorig jaar kwamen spelers van amateurvoetbalclub ODIN ’59 in opspraak. Zij zouden hebben ingezet op zeges in hun bekerwedstrijden tegen FC Lisse en FC Emmen – beide werden gewonnen. Ook gokken op een eigen overwinning is verboden. De KNVB startte een onderzoek; de resultaten zijn nog niet bekend.

2 Hoe wordt gecontroleerd of sporters inzetten op eigen wedstrijden?

De Belgische Kansspelcommissie legde volgens De Standaard simpelweg de lijst van gokkers naast die van personen die dat niet mogen. In Nederland reiken de bevoegdheden van de Kansspelautoriteit niet zo ver. De Wet op de kansspelen dateert uit de periode vóór de komst van internet. Deze wet biedt de autoriteit naar eigen zeggen onvoldoende middelen om illegaal online gokken effectief te kunnen aanpakken. Er ligt een wetsvoorstel voor de nieuwe wet Kansspelen op afstand, die in juli 2014 is ingediend. De Tweede Kamer nam het voorstel pas in 2016 aan, begin februari buigt de Eerste Kamer zich over de wet – opnieuw twee jaar later.

3 Wat verandert er als de nieuwe wet van kracht gaat?

Online kansspelen worden dan onder strikte voorwaarden gelegaliseerd. Nu zijn er weinig vergunninghouders en daarmee meer illegale websites, waar geen regulering voor bestaat. Wie via zo’n niet-gereguleerde website inzet op een eigen wedstrijd, blijft gemakkelijk buiten de radar. Het wetsvoorstel voorziet in identificatie, verificatie en registratie van gokkers. Legale websites moeten zich bovendien aansluiten bij systemen die mogelijke matchfixing monitoren.

4 Hoe wordt illegaal gokken tot die tijd tegengegaan?

Het gaat om de preventieve werking, vertelt een woordvoerder van NOC*NSF. Er wordt veel voorlichting gegeven en sporters worden vaak gewaarschuwd voor de gevolgen. Het moet sporters doen beseffen dat ze hun carrière ermee op het spel zetten. Het vinden mag dan lastig zijn; wie wordt betrapt, wordt gestraft.