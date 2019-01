Onbehaarde Apen: Waarom we geen bacteriën meer zijn

Tot een paar miljard jaar geleden waren het niet mensen maar bacteriën die de wereld bevolkten. Daarna ontstaan de eukaryotische cellen, waar wij ook uit bestaan. Maar over die evolutie van bacterie naar complexe cel is nog weinig bekend. Het onderzoek van de Nederlandse wetenschapper Thijs Ettema zou daar wel eens verandering in kunnen brengen.

