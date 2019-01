OM eist 6 jaar cel tegen huisarts om misbruik minderjarige meisjes

Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft woensdag 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een huisarts uit Leiden. Hij zou zijn dochtertje en tien andere minderjarige meisjes hebben misbruikt, onder wie zeven patiënten. Ook wordt Maarten B. beschuldigd van het maken en in bezit hebben van kinderporno.

Volgens het OM heeft het misbruik tussen 2010 en 2017 plaatsgevonden. Ook zou hij tientallen filmpjes van ontblote meisjes en jonge vrouwen in twee huisartsenpraktijken in Schiedam en Amstelveen gemaakt hebben. Het jongste slachtoffers was drie jaar, de andere slachtoffers waren van “basisschool- en middelbareschoolleeftijd”, aldus het OM. De 38-jarige huisarts ontkent de beschuldigingen van het OM of zegt dat hij het zich niet herinnert.

18 van de in totaal 46 filmpjes die B. heeft gemaakt, bestempelt het OM als pornografisch. Op verschillende opnames is te zien dat B. de patiënten op intieme zones betast zonder dat dat medisch nodig was, stelden de deskundigen in de rechtszaal.

Jurk

Het misbruik kwam aan het licht nadat een vriendinnetje van B.’s dochter bij hen thuis had gespeeld. B. zou stroop op de jurk van het vriendinnetje hebben gemorst en nam haar mee naar de badkamer waar hij haar betastte. Nadat het meisje dit aan haar moeder had verteld werd de politie ingelicht, aldus een woordvoerder van het OM in Den Haag.

Volgens het OM zijn er tot die tijd geen andere aangiftes of meldingen bekend. B. had ook geen strafblad. Sinds zijn aanhouding in oktober 2017 zit de man in hechtenis. Over twee weken wordt de uitspraak van de rechtbank verwacht.