Nog twee terreurverdachten Rotterdam vrijgelaten

Twee mannen die eind vorig jaar in Rotterdam werden opgepakt op verdenking van voorbereiding van een terroristisch misdrijf, zijn woensdag vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De mannen, van 24 en 30 jaar oud, worden vrijgelaten omdat het OM geen gronden ziet om ze nog langer vast te houden. De mannen worden nog wel verdacht van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf, meldt het OM.

De twee mannen werden samen met twee andere verdachten op 30 december in Rotterdam ’s morgens opgepakt. Later op de dag verrichtten agenten in het Duitse Mainz nog een vijfde arrestatie. De twee andere verdachten, van 21 en 36 jaar, werden twee weken geleden al vrijgelaten. De verdachte die in Duitsland werd gearresteerd wordt vrijdag in Rotterdam voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze man is volgens de politie een 26-jarige Syriër die in Rotterdam woont maar op bezoek was bij zijn neef.

De politie liet eerder weten dat de in Nederland gearresteerde verdachten allemaal een niet-westerse achtergrond hebben. Ze zouden elkaar “in meer of mindere mate kennen”. Het is niet bekendgemaakt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest. Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb zag destijds geen aanleiding voor extra veiligheidsmaatregelen tijdens de jaarwisseling.