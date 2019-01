Met Linda de Mol opnieuw een ster naar Talpa

Linda de Mol vertrekt na ruim elf jaar van RTL naar Talpa Network, de zender van haar broer John de Mol. Dat meldt Talpa woensdag. Op 1 juli begint ze bij SBS6. De geruchten gingen al langer dat ze de overstap zou maken, nu is het definitief.

Ze neemt haar programma’s Postcodeloterij Miljoenenjacht, Weet ik Veel, Linda’s Zomerweek, Oh Wat een Jaar en Ik Hou van Holland mee naar SBS6. Dat is opnieuw een klap voor RTL, dat hiermee niet alleen een populaire presentatrice verliest, maar ook een aantal goedbekeken programma’s.

Moeilijke beslissing

“Ik heb met ontzettend veel plezier ruim elf jaar lang bij RTL gewerkt”, zegt Linda de Mol in een reactie. “Weggaan is ook echt een moeilijke beslissing geweest, maar ik heb altijd gezegd: ‘Als mijn broer me vraagt of ik kom helpen, dan zeg ik natuurlijk ja’. En die vraag kwam afgelopen december. Ik zie het als een spannende uitdaging: we gaan de komende tijd samen bouwen aan de zenders en ik hoop dat ik iets moois kan bijdragen.”

RTL-topman Sven Sauvé zegt tegen RTL Boulevard: “Linda heeft er nooit een geheim van gemaakt over te stappen naar Talpa Network als haar broer haar nodig heeft. Dat moment is nu daar.”

‘Hard nodig’

John de Mol is blij met de komst van zijn zus. In een reactie zegt hij: “Linda raakt de kijker met haar humor, haar warmte, originaliteit en met de juiste toon. Daarom weet het grote publiek haar altijd te vinden. Ze is daarin met niemand anders te vergelijken. Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ze toevallig ook nog mijn zus is. Ik heb geen seconde getwijfeld om haar te laten weten dat we haar bij Talpa Network hard nodig hebben. Ik ben heel blij dat ze komt en verheug me erop om samen met haar te werken aan de succesvolle programma’s die ze gaat doen en de nieuwe die ze nog gaat ontwikkelen.”

Eerder verruilden ook tv-presentatrice Wendy van Dijk, Shelly Sterk, Gordon en Johnny de Mol RTL voor Talpa. Ook de drie mannen van de talkshow Voetbal Inside (nu Veronica Inside) maakten de overstap: Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. De man van Wendy van Dijk, Erland Galjaard, is in gesprek met Talpa. Galjaard was van 2007 tot 2018 programmadirecteur bij RTL Nederland.