Mengelberg doet denken aan zijn tijdgenoten

Willem Mengelberg ging de geschiedenis in als een ietwat ijdele dirigent die Nederland muzikaal op de wereldkaart zette door met ijzeren hand een halve eeuw over het Concertgebouworkest te regeren. Maar hij componeerde ook. Van die muziek is nu een deel verzameld in een bescheiden box, met drie cd’s en twee dvd’s: liederen, koorwerken, orkeststukken en een mis.

Bij het luisteren dringt zich een uitspraak van romancier Gerard Reve op. „Ach, weet u wat het is, als jongeling wil je bewonderde schrijvers nabootsen. Dat is natuurlijk tot mislukken gedoemd en daaruit wordt dan een eigen stijl geboren.”

Mengelberg bezat – lijkt het – niet de gedrevenheid om dat eerste stadium van imitatie te ontstijgen. Zijn muziek is zeker de moeite waard, maar doet vooral denken aan beroemdere tijdgenoten. Er schemert een belofte die nooit werd ingelost, omdat hij besloot zijn talent als dirigent in dienst van grotere geesten te stellen.