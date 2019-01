Mauritshuis verwerft schilderij van Rembrandts leermeester Pieter Lastman

Het Mauritshuis heeft een schilderij verworven van Pieter Lastman , de belangrijkste leermeester van Rembrandt. Dat maakte het Haagse museum woensdagmorgen met een persbericht bekend.

Het gaat een Bijbels tafereel, Prediking van Johannes de Doper uit 1627. Het houten paneel, dat 59 bij 92 centimeter groot is, werd gekocht van een Amerikaanse verzamelaar. Het aankoopbedrag werd niet bekendgemaakt. De Stichting Vrienden van het Mauritshuis en een anonieme particulier maakten de aankoop mogelijk. Het veilingrecord voor een schilderij van Lastman staat op 300.000 euro.

Rembrandt-jaar

Zo aan het begin van het Rembrandt-jaar kon de timing van deze aankoop niet beter, zegt Mauritshuis-directeur Emilie Gordenker. „Een representatief werk van Lastman stond al lang op het verlanglijstje van het museum.”

Lastman was aan het begin van de zeventiende eeuw in Amsterdam een van de voornaamste schilders van historiestukken: schilderijen met verhalen uit de bijbel, de klassieke mythologie en de oudheid.

Het aangekochte werk dateert van net na de periode dat Rembrandt in 1625-1626 een half jaar bij Lastman in de leer was. De aankoop vult een lacune in de collectie van het Mauritshuis. Historiestukken uit de Gouden Eeuw zijn daarin weliswaar goed vertegenwoordigd, maar dat geldt niet voor het werk van Lastman en de schilders uit zijn omgeving, de zogenaamde pre-Rembrandtisten.