Kiki Bertens uitgeschakeld in tweede ronde van Australian Open

De Nederlandse Kiki Bertens is dinsdagnacht uitgeschakeld op de Australian Open. De nummer 9 van de wereld moest het opnemen tegen de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova, nummer 42 op de wereldranglijst. De spannende driesetter eindigde in 3-6, 6-3, 6-3.

In de eerste set leek Bertens de overhand te hebben. Pavljoetsjenkova maakte veel fouten en al snel sloeg Bertens zich naar een voorsprong van 5-1. Hoewel de Russin nog een paar games wist te winnen, haalde Bertens de set uiteindelijk met 3-6 binnen.

Hierna sloeg Pavljoetsjenkova terug en haalde door veel druk uit te oefenen in de servicegames van Bertens, de tweede set binnen met 6-3. In de beslissende set wist Bertens met onder andere een netbal nog een paar games te winnen, maar het was niet genoeg om te winnen. Pavljoetsjenkova won de derde set ook met 6-3.

2018 derde ronde

Achteraf zei de 27-jarige Bertens tegen de NOS “teleurgesteld” te zijn, maar zichzelf niets te verwijten. “Ik heb er alles aan gedaan. Vanaf de tweede set ging het steeds beter lopen bij haar, ik kwam er gewoon niet aan te pas.”

Vorig jaar haalde Bertens de derde ronde op het grandslamtoernooi in Australië, toen verloor ze van de Deense Caroline Wozniacki - die het toernooi uiteindelijk won.