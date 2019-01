Justitie VS wil Chinese telecomgigant Huawei strafrechtelijk vervolgen

Justitie in de Verenigde Staten is bezig met een onderzoek naar telecomreus Huawei, dat zich schuldig zou hebben gemaakt aan diefstal van bedrijfsgeheimen. Waarschijnlijk volgt binnenkort een strafrechtelijke procedure tegen het Chinese concern, meldt The Wall Street Journal woensdag.

Huawei zou onder meer informatie over technologie van concurrent T-Mobile hebben gestolen. Dat bedrijf had in 2014 een deal met Huawei om in de VS telefoons van het Chinese merk te verkopen. Medewerkers van Huawei zouden er vervolgens via bedrijfsspionage in zijn geslaagd een eigen versie te maken een geavanceerde robot die T-Mobile gebruikte om telefoons te testen.

De affaire rond de testrobot, die leidde tot stopzetting van de samenwerking tussen Huawei en T-Mobile, kwam al eerder voor een civiele rechter. T-Mobile beweerde toen dat Huawei door de gegevensdiefstal een voordeel had verkregen van “honderden miljoenen dollars”. Volgens Huawei was de robot helemaal geen geheim, omdat er al filmpjes van op YouTube stonden. Een jury oordeelde dat Huawei een schadevergoeding van 4,8 miljoen dollar (ruim 4 miljoen euro) moest betalen wegens contractbreuk.

Topvrouw opgepakt

Het is niet de eerste keer dat de VS en Huawei met elkaar overhoop liggen. Begin december arresteerde Canada op verzoek van de VS de financiële topvrouw van het bedrijf. De Amerikanen willen deze Meng Wanzhou aanklagen voor fraude. Huawei zou onder haar leiding Amerikaanse producten verschepen naar Iran en zo het handelsembargo op dat land schenden. Een maand geleden beschuldigden de VS China ook van cyberaanvallen op de Amerikaanse overheid.

De VS en andere westerse landen, zoals Australië, het Verenigd Koninkijk en ook Nederland, vrezen dat Huawei achter de schermen banden heeft met de Chinese inlichtingendiensten. Huawei-toestellen zouden mogelijk zijn toegerust om te spioneren voor de Chinese overheid. De VS hebben de activiteiten van het concern op de Amerikaanse markt inmiddels grotendeels aan banden gelegd.