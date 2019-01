Inspectie maakt excuses aan orthopeed Piet van Loon

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft excuses gemaakt aan orthopeed Piet van Loon uit Oosterbeek. In de woensdag gepubliceerde brief wil inspecteur-generaal Ronnie van Diemen (pdf) “oprechte excuses aanbieden voor het optreden van de inspectie”. In 2008 kreeg de inspectie een melding over vermeend disfunctioneren van de arts. Vervolgens maakte zij fout op fout. De chirurg, wiens fouten nooit zijn bewezen, wordt ook financieel gecompenseerd. Het bedrag is onbekend.

Van Loons collega’s in het Arnhemse Rijnstate-ziekenhuis stapten naar de IGJ over behandelingen van patiënten met aandoeningen aan de wervelkolom. Volgens hen zou hij onnodig complexe operaties hebben uitgevoerd. Na deze aantijgingen kwam Van Loon niet meer aan een vaste baan, hij heeft alleen nog als invaller gewerkt.

“De Inspectie heeft bij de behandeling van de melding over uw functioneren niet gehandeld zoals u dit van de inspectie mocht verwachten”, staat in de brief. De brief werd openbaar gemaakt na onderzoek van freelancejournalist Eugène Leenders.

Conceptrapport zonder gedegen onderzoek

In de brief geeft de IGJ nu een aantal fouten toe. Zo werd er in de eerste anderhalf jaar na de melding nauwelijks actie ondernomen en werd niet duidelijk wat het doel van het onderzoek was. Ook liet de inspectie Van Loon weten dat zij een klacht zou indienen bij de tuchtrechter, maar later werd dat besluit teruggedraaid. In 2011 stelde de inspectie een conceptrapport op “zonder gedegen onderzoek”. Na commentaar van Van Loon en het ziekenhuis werd dat rapport ingetrokken. In 2011 schreef de IGJ dat er geen aanleiding was voor verder onderzoek.

De Nationale ombudsman deed in 2013 onderzoek naar de zaak en bracht toen een kritisch rapport uit. De inspectie deed daar vervolgens niets mee. “De inspectie heeft zich in stilzwijgen gehuld en ondanks uw pogingen daartoe is het eerder niet gelukt om in gesprek te komen”, schrijft Van Diemen.

De IGJ schrijft te hebben geleerd van deze zaak. Zo zijn er regels opgesteld over hoe toekomstige meldingen moeten worden onderzocht. Om onafhankelijk onderzoek te waarborgen wordt de inspecteur van een ziekenhuis niet meer betrokken bij de behandelingen van klachten over het ziekenhuis in kwestie. Er zijn ook termijnen vastgelegd waarbinnen het onderzoek moet worden afgerond.