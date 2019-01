Hagen Kwartet neemt Concertgebouw Prijs in ontvangst

Altijd wanneer het gordijn in de Kleine Zaal openging voor het Hagen Kwartet, werd het viertal het podium opgestuurd met de woorden: „Da gehen Sie.” Daar gaan jullie. „Voor ons, Oostenrijkers”, zei primarius Lukas Hagen, „betekent zo’n opmerking zoveel als: tot ziens, nu kan niemand jullie meer helpen.”

Gisteravond nam het Hagen Kwartet de Concertgebouw Prijs in ontvangst, een onderscheiding voor musici die decennialang een grote bijdrage leveren aan het artistieke profiel van Kleine of Grote Zaal. Onder de tien voorgaande winnaars bevinden zich dirigenten Bernard Haitink en John Eliot Gardiner, cellist Yo-Yo Ma, violiste Janine Jansen, pianist Maurizio Pollini en mezzo Cecilia Bartoli.

Eerste strijkkwartet

Het Hagen Kwartet is het eerste strijkkwartet dat deze eer te beurt valt. Het begon in de jaren zeventig met vier tieners, twee broers en twee zussen, de begenadigde kinderen van de concertmeester van het Mozarteum Orkest in Salzburg. Zelf houden ze 1981 als officiële geboortedatum aan.

Tweede violiste Angelika Hagen koos kort daarna voor een wetenschappelijke loopbaan en groeide uit tot een bekend etnoloog. Met vervanger Rainer Schmidt spelen de andere drie Hagens nu 32 jaar in dezelfde samenstelling. „Wat opvalt bij repetities is dat er altijd veel gelachen wordt”, memoreerde Concertgebouw-directeur Simon Reinink, „dat maak je wel eens anders mee bij strijkkwartetten die zo lang samen zijn.”

De 16-jarige pianist Nikola Meeuwsen wint de Concertgebouw Young Talent Award. Foto Ronald Knapp

Diner met begunstigers

In Strijkkwartet nr.21 van Mozart bewees het Hagen Kwartet dat het tot de wereldtop behoort. Het mooiste moment was de slotnoot van het ‘Andante’, dat aan de strijkstokken bleef hangen, en er vervolgens als honingdruppel vanaf droop, de zaal in, over de dinertafels met zo’n zeshonderd begunstigers. Particuliere giften vormen de basis van het Concertgebouw, dat werd opgericht en blijft bestaan dankzij privégeld van muziekliefhebbers. De vijf procent gemeentesubsidie is bedoeld voor het gebouw zelf.

De 16-jarige pianist Nikola Meeuwsen bewees in de Vierde Sonate van Skrjabin waarom hem de Concertgebouw Young Talent Award toekomt. Moeiteloos riep hij de betovering en vervoering van de sterrennacht op waardoor de componist zich liet inspireren.