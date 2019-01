Filmoverzicht: na ‘Styx’ weet je zeker dat je niets weet, superhelden en schurken in het gesticht

●●●●● Styx: Drama De noodarts Rike stuit met haar zeilboot op een op drift geraakt schip vol vluchtelingen. Wie moet ze van al die honderd mensen redden? Lees de recensie: Na ‘Styx’ weet je zeker dat je niets weet Regie: Wolfgang Fischer. Met: Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa. In: 14 bioscopen

●●●●● Glass: Superheldenfilm Regisseur M. Night Shyamalan neemt de superheld als cultureel fenomeen zeer serieus. Maar dat haalt wel de vaart uit zijn nieuwste film 'Glass'. Lees de recensie: Helden en schurken in het gesticht Regie: M. Night Shyamalan. Met: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Sarah Paulson. In: 104 bioscopen

●●●●● Das schweigende Klassenzimmer: Historisch drama ‘Das schweigende Klassenzimmer’ is een waargebeurd verhaal over een Oost-Duitse schoolklas die in 1956 een ‘zwijgprotest’ aantekent tegen het neerslaan van de Hongaarse Opstand. Lees de recensie: De waarheid of het mindere kwaad

●●●●● Sueño en otro idioma: Drama In ‘Sueño en otro idioma’ kunnen mensen met dieren praten. Magische en realistische elementen lopen op natuurlijke wijze door elkaar in de film. Lees de recensie: Met dieren praten lijkt volstrekt normaal

●●●●● Blaze: Biopic Blaze Foley had een legende kunnen zijn, maar werd het niet. In de film over zijn leven lijkt hijzelf soms een bijfiguur in zijn eigen biografie. Lees de recensie: De countryzanger die een legende had moeten worden Regie: Ethan Hawke. Met: Ben Dickey, Alia Shawkat, Charlie Sexton. In: 17 bioscopen

●●●●● How to Train Your Dragon 3: Animatie De derde film in de reeks ‘How to Train Your Dragon’ is mooi geanimeerd, maar die vliegscènes kennen we nu wel. Lees de recensie: Drakentrainers worden niet écht magisch Regie: Dean DeBlois. In: 55 bioscopen (originele versie); 142 bioscopen (Nederlandse versie)