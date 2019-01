Experiment met alles wat nu leeft in jazz

Het is een EP’tje van amper elf minuten. Maar het geeft een goede indruk van waar het experimentele duo dat de creatieve jazzdrummer Jamie Peet en toetsenist Niels Broos (Binkbeats, Kyteman Orchestra, Jameszoo) vormen toe in staat is. Beats en elektronica vinden elkaar in een geïmproviseerd zoeken. Dat levert korte nummers op van verschillende aardlagen: fraaie basics in de kern en complexe passages waarin alles wat nu leeft binnen de hedendaagse jazz – hiphop, broken beats, funk – voorbij komt.

Beschouw dit vooral als een voorproefje van de geïmproviseerde liveshows. Peets drummen is van een soepele precisie, terwijl Broos eroverheen improviseert en zijn vindingrijke klankentapijtjes neerlegt. Als Peet ruimte voelt kan hij zijn wat onderkoelde emotie laten varen en zijn er soms briljante momenten van puur scheppende aard.

Live: Festival Noorderslag, Groningen, 19/1