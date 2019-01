Een op drie VN-medewerkers deed melding van seksueel wangedrag

Een op de drie medewerkers van de Verenigde Naties heeft de afgelopen twee jaar melding gemaakt van seksueel wangedrag binnen de organisatie. Dat blijkt uit een intern onderzoek onder ruim 30.000 medewerkers, schrijft persbureau Reuters woensdag.

In het grootste deel van de gevallen ging het om provocerende verhalen of grappen. Andere VN-medewerkers deden melding van vervelende opmerkingen over hun uiterlijk, lichaam of seksuele gedrag of “ongewenste pogingen hen te betrekken bij gesprekken over seks”. Ruim 10 procent van de gevallen gaat over seksueel getinte gebaren, nog eens 10 procent van de melders zeggen aangeraakt te zijn terwijl zij dat niet wilden.

Meer dan de helft van de meldingen gaat over incidenten die op de werkvloer plaatsvonden, nog 17 procent vond plaats tijdens werkgerelateerde evenementen. In twee van de drie meldingen was de dader een man en slechts een op de drie melders heeft naderhand actie ondernomen.

‘Goede voorbeeld geven’

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres noemde de resultaten van het onderzoek “ontnuchterend”. Volgens hem zou de VN een “wangedrag-vrije organisatie” moeten zijn.

“Als een organisatie die gebouwd is op de waarden gelijkheid, waardigheid en mensenrechten, zouden wij het goede voorbeeld moeten geven en de standaard bepalen.”

Wel benadrukt de VN-chef dat er “relatief weinig” medewerkers meededen aan het onderzoek. 30.364 mensen hebben de online enquête ingevuld, zo’n 17 procent van het totaal aantal medewerkers.