DNA-onderzoek wijst uit: haar in Spaanse put is van vermiste peuter Julen

Het lijkt zeker dat de vermiste Spaanse peuter Julen inderdaad in een ruim honderd meter diepe put is gevallen. DNA-onderzoek heeft woensdag uitgewezen dat een haar die in de put is gevonden, van het 2-jarige jongetje is. Dat meldt persbureau AFP.

De DNA-match is het eerste harde bewijs dat Julen zich daadwerkelijk in het gat bevindt. Eerder waren er alleen indirecte aanwijzingen gevonden, zoals het zakje snoep dat het kind bij zich had toen hij verdween. Op beelden van camera’s die de brandweer in de put heeft laten zakken, was Julen niet te zien. De camera’s konden niet diep genoeg komen om de bodem te bereiken. Verschillende Spaanse media vroegen zich dinsdag af of Julen wel in het gat zit.

Julens vader zei woensdag tegen de Spaanse krant Diario Sur dat hij zijn zoontje met eigen ogen in de put heeft zien vallen. Naderhand hoorde hij Julen nog huilen. “Ik wou dat het inderdaad onmogelijk was dat hij in het gat zit, zoals ik heb horen beweren”, aldus vader José Rosello. “Maar ik weet zeker dat hij hier is.”

Reddingstunnels

Ondertussen is de reddingsoperatie om Julen te redden uit de put waar hij al drie dagen vastzit in volle gang. Reddingswerkers kunnen de put niet in, omdat die slechts 25 centimeter breed is. Om het kind toch te bereiken, graven ze twee reddingstunnels. Eentje loopt parallel aan de loodrechte schacht waar de peuter in is gevallen, de andere benadert de put horizontaal vanuit de zijkant van de heuvel waar die in is gegraven.

De kans dat Julen nog in leven is, lijkt heel klein. “Er is hoop, maar die slinkt iedere minuut”, zei de burgemeester van het dorp Totalán, waar de put vlakbij ligt, dinsdag al.

Julen viel zondag in de put, in de buurt van een landhuis van zijn oom. Hij was er met andere kinderen aan het spelen toen het ongeluk gebeurde. Het gat, waar geen afzetting of waarschuwingstekens bij stonden, was een paar weken geleden gegraven om water te vinden.