Dit schrijven Britse kranten over de nederlaag van May

De nederlaag van het Brexitplan van premier Theresa May werd verwacht, maar de omvang van de ondergang kwam dinsdagavond voor velen als een verrassing: met 230 stemmen verschil was het de grootste afgang voor een Britse regering in de moderne parlementaire geschiedenis.

De Britse ochtendkranten concentreren zich dan ook op de schaal van de nederlaag en de positie van May. Volgens The Daily Telegraph vormt de stemming van dinsdagavond “een volkomen vernedering”. “Nu de stemming zo nadrukkelijk is verloren, zijn we eindelijk in de crisis beland”, concludeert de krant.

The front page of tomorrow's Daily Telegraph 'A complete humiliation' #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/KiMQDCy2Xa — The Telegraph (@Telegraph) January 15, 2019

The Guardian maakt op de voorpagina veel ruimte vrij voor een foto van Lagerhuisleden in de overvolle hal van tegenstemmers, “een zeldzaam inkijkje”. “May lijdt historische nederlaag doordat Tories zich tegen haar keren”, kopt de krant.

The Guardian front page, Wednesday 16 January 2019: May suffers historic defeat as Tories turn against her pic.twitter.com/CFcSyQeL4k — The Guardian (@guardian) January 15, 2019

The Times kiest voor een andere invalshoek: feestvierende aanhangers van ‘Remain’ bij het parlement in Londen, die juichend reageren op de ondergang van de Brexitdeal, onder de kop “May lijdt historische nederlaag”.

Bij de tabloids gaat The Daily Mirror, die May niet gunstig gezind is, voor een opsomming van haar benarde positie, zinspelend op de motie van wantrouwen waarover woensdag zal worden gestemd: “Geen deal, geen hoop, geen idee, geen vertrouwen”.

The Daily Mail overdrijft het gevaar van de motie. Hoewel algemeen wordt verwacht dat de regering-May die stemming zal overleven, kopt de krant dat May “vecht voor haar leven”.

Tot slot laat The Sun zijn creativiteit de vrije loop. De Brexitdeal is volgens de tabloid “zo dood als een Dodo”, met een tekening van de uitgestorven vogel met het gezicht van May. “Brextinct”, kopt de krant - een samentrekking van Brexit en extinct (uitgestorven), suggererend dat er geen toekomst is voor een Brexitdeal.