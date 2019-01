Democraat Gillibrand stelt zich kandidaat voor presidentschap VS

De Democratische senator Kirsten Gillibrand heeft dinsdagavond aangekondigd dat ze een gooi zal doen naar het Amerikaanse presidentschap bij de verkiezingen van 2020. Dat meldt persbureau AP.

De 52-jarige Gillibrand, een gematigde Democraat uit de staat New York, verklaarde tijdens een interview bij The Late Show with Stephen Colbert dat ze zich kandidaat zal stellen voor de Democratische nominatie.

Naar verwachting zal een aanzienlijk aantal Democraten, mogelijk meer dan tien, meedingen naar de kans om het op te nemen tegen de waarschijnlijke Republikeinse kandidaat, president Donald Trump. Eind december liet de progressieve senator Elizabeth Warren uit Massachusetts weten stappen te zetten voor een campagne.

Gillibrand, een voormalige Afgevaardigde die in 2009 werd benoemd tot senator met de zetel die vrijkwam door het vertrek van Hillary Clinton, staat bekend om haar uitgesproken posities op het gebied van seksueel wangedrag, gelijke beloning voor vrouwen en ouderschapsverlof, beleidspunten die naar verwachting een centrale rol zullen spelen bij haar campagne.

In 2017, op het hoogtepunt van de #MeToo-beweging, liep Gillibrand voorop bij de roep om het aftreden van collega-senator Al Franken, een Democraat die werd beschuldigd van seksueel wangedrag. Franken trad in januari 2018 af. Sommige Democraten zijn nog boos dat hij daartoe werd bewogen - een mogelijk obstakel bij de campagne van Gillibrand.

Gillibrand, afkomstig van het noordelijke platteland van de staat New York, is bij de verkiezingen van november vorig jaar herkozen tot senator. Ze heeft ruim 10 miljoen dollar overgehouden in haar campagnekas.

Behalve Warren en Gillibrand gelden oud-vicepresident Joe Biden, oud-presidentskandidaat Bernie Sanders, de voormalige Afgevaardigde Beto O’Rourke, en de Democratische senatoren Kamala Harris en Cory Booker als kanshebbers op de Democratische nominatie in 2020.