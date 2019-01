Deerhunter is gevarieerd, vrolijk en positief

De Amerikaanse groep Deerhunter hult hun rockliedjes in een mantel van donzige echo en zachtaardige geluidseffecten. In welvende en glooiende melodieën mijmert zanger Brendan Cox over de vraag ‘what happens to people/ they quit holding on?’ of hij laat zijn stem lispelig vervormen om een rare woordbrij op te dreunen in ‘Détournement’.

Na het goed ontvangen zevende album Fading Frontier (2015) klinkt Why Hasn’t Everything Already Disappeared? nog gevarieerder. De bandleden hebben alle hoeken van de popmuziek afgezocht naar bruikbare flarden: van progrock tot jaren tachtig synthesizers.

‘Futurism’ swingt op een stevige breakbeat, voortgestuwd door een zweverig keyboard en een uitbundig deuntje, met strenge dictie van Cox.

Zo is dit nieuwe album vrolijker en positiever dan eerder werk van Deerhunter. De muziek bulkt van de instrumenten en ideeën, zonder dat ze daarbij hun gruizige geluid hebben vergeten.