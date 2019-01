Concert Franse rapper afgeblazen vanwege arrestatie in moordzaak

Een concert van de Franse rapper MHD woensdagavond in de Amsterdamse concerthal Afas Live is afgeblazen omdat de artiest in de cel zit. Concertorganisator Mojo maakte het nieuws over de afgelasting woensdag in een persbericht bekend. MHD wordt in Frankrijk verdacht van betrokkenheid bij een moord vorige zomer in Parijs.

MHD - echte naam Mohamed Sylla - werd dinsdag opgepakt. Hij zou bij een groep van vijftien mensen hebben gehoord, die in juli 2018 ‘s nachts op straat een 23-jarige man om het leven bracht. Het slachtoffer, dat volgens het Franse blad Le Point Loïc K. heette, werd geslagen, geschopt, gestoken en met pistolen geslagen.

Volgens de politie staat vast dat MHD (24) aanwezig was bij het misdrijf, schrijft Le Point. Wat precies de rol van de rapper bij de dodelijke afranseling was, moet nog uit het onderzoek blijken. De moord houdt waarschijnlijk verband met een bendeoorlog in Parijs, al hoorde Loïc K. volgens de politie zelf niet bij een bende. Hij zou slechts een bekende zijn geweest van een bende waarmee de groep van MHD ruzie had.

‘Onvoorziene omstandigheden’

Mojo heeft het woensdag in zijn verklaring niet over de arrestatie van MHD. De promotor zegt alleen dat de show door “onvoorziene omstandigheden” niet kan doorgaan. Mojo wil zo snel mogelijk een nieuwe datum plannen voor het concert.

MHD staat bekend als pioneer in het afrotrap-genre, een mengsel van Franstalige rap en de uit Amerika afkomstige en momenteel zeer populaire muzieksoort trap. Op Instagram heeft MHD 2,4 miljoen abonnees, terwijl zijn videoclips op YouTube honderden miljoenen keren zijn bekeken. Zijn optreden in Amsterdam was onderdeel van een tour ter promotie van zijn nieuwe album 19, dat in september uitkwam.