Brexit-akkoord verworpen

Woensdagochtend wordt in het Europees parlement gesproken over de Lagerhuisstemming.

Onze correspondenten in Brussel zetten de opties op een rij: een nieuw compromis, de No Deal, uitstel of geen brexit

De nederlaag die premier Theresa May dinsdagavond leed, is geen verrassing voor de Europese Unie. Wat kan de EU de Britten bieden zodat er toch nog een ordelijke uittrede plaatsvindt? De Britse premier - May of een opvolger - gaat in ieder geval terug naar Brussel om de opties nog eens te bespreken of een nieuwe vraag daar te leggen. Er zijn vier opties voor de EU, schrijven NRC-correspondenten René Moerland en Tijn Sadée - maar elke concessie creërt een probleem op zich.

Welkom in het nieuwe Brexitblog voor deze week. Dinsdag is een historische, maar geen verrassende dag voor Westminster gebleken. Het akkoord waarover May maanden met de EU onderhandelde, werd met een meerderheid van 230 stemmen verworpen. Woensdag moet blijken of May zelf ook wordt weggestemd?

De tegenstemmen kwamen dinsdag grotendeels van oppositiepartij Labour, al keerde ook een opmerkelijk aantal van 118 Conservatieve leden zich tegen May's deal en daarmee tegen hun partijleider. Nog nooit eerder kreeg een Britse premier met zo'n groot verlies te maken. De uitslag laat zien dat May de controle over haar eigen partij en het parlement kwijt is.

Vrijwel direct na de stemming bracht oppositieleider Jeremy Corbyn zoals verwacht een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. Die wordt morgenavond behandeld. Het is maar sterk de vraag of Corbyn een meerderheid voor zijn motie weet te krijgen. Ondertussen vraagt de Europese Unie om duidelijkheid uit het Verenigd Koninkrijk. De mogelijkheden zijn beperkt en elke concessie levert een nieuw probleem op.

Hoewel dinsdag 15 januari de Britse geschiedenisboeken in gaat, is er wat de Brexit betreft maar weinig vooruitgang geboekt. Met nog 73 dagen te gaan tot de uittreding, is er heel weinig vastgelegd over de voorwaarden waarop het VK straks uit de EU vertrekt.

