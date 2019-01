71 dagen, en bedrijven zijn nog steeds niet klaar voor ‘no deal’

Nu is het nog krap zeventig dagen. Het moment waarop de Britten uit de Europese Unie stappen is akelig dichtbij: 29 maart om elf uur ’s avonds, als de Brexit tenminste niet alsnog wordt uitgesteld. ‘No deal’ – uittreding zonder nieuw handelsakkoord – is sinds afwijzing van de deal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een reëel scenario.

Nederlandse bedrijven weten dat. Of althans, ze zouden het moeten weten. Vrijwel meteen na het Brexit- referendum in 2016 begonnen ondernemersorganisaties en de Rijksoverheid met campagnes om bedrijven wakker te schudden. Bereid je voor, is de boodschap, op de slechtst denkbare Brexit, eentje die het handelsverkeer met het Verenigd Koninkrijk sterk bemoeilijkt. Een Brexit met douaneheffingen, uiteenlopende productregels, grenscontroles, veel nieuwe rompslomp.

Die boodschap is nog altijd niet overal doorgedrongen, zo bleek in december uit een enquête van de Kamer van Koophandel onder 271 bedrijven die zakendoen met het VK. Slechts 24 procent zei goed voorbereid te zijn. Dat is hoger dan in oktober (15 procent). Maar het merendeel van de bedrijven (58 procent) heeft geen plan gemaakt voor een no-deal scenario.

Gevolgen voor havens, aanvoer van medicijnen, landingsrechten en financiële transacties zijn niet te overzien

Een woordvoerder van werkgeversclubs VNO-NCW en MKB-Nederland herkent zich in het beeld. „Het bewustzijn neemt toe, maar nog steeds denkt een deel van de bedrijven te lichtzinnig over de Brexit.” VNO roept binnenkort samen met de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel (NBCC) industriële bedrijven bijeen, die onder meer de Britse auto-industrie bevoorraden. Direct na de afwijzing van de deal door het Lagerhuis dinsdagavond stuurden VNO en MKB een persbericht rond waarin ze het kabinet oproepen te ijveren voor uitstel van de Brexit, om no deal te voorkomen. „De gevolgen daarvan voor de havens, de aanvoer van medicijnen, landingsrechten en financiële transacties zijn niet te overzien”, zegt VNO-voorman Hans de Boer. In december kondigde de Europese Commissie enkele noodmaatregelen aan om chaos te voorkomen, onder meer in het vliegverkeer en in de financiële sector. Maar van business as usual kan geen sprake zijn, meent Brussel.

Onzekerheid over de Brexit weerhoudt veel bedrijven ervan te investeren in voorbereidingen, zoals het inhuren van douane-experts. En no deal was tot voor kort amper voorstelbaar, zegt Lyne Biewinga, voorzitter van het NBCC Brexit Forum. „Nu de deal is weggestemd, zie ik dat bedrijven zich toch wel erg zorgen maken. Het optimisme verdwijnt als sneeuw voor de zon.” Sommige bedrijven zijn al wel erg ver met de voorbereidingen. „In de bloemensector worden no deal-simulaties gedaan”.