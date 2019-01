Zandhappen met Dakar

Sinds 2009 wordt de Dakar Rally (voor auto’s, vrachtwagens, quads en motoren) – voorheen bekend als Parijs-Dakar – niet meer in Afrika, maar in Zuid-Amerika verreden. Dit jaar is de legendarische rally in de woestijn van Peru. De rally duurt tot en met 17 januari en eindigt waar hij begon: in Lima.