Warm welkom

Een kennis van me is zo’n echte hondenvrouw. Door weer en wind sjouwt ze in haar oliejas energiek door de weilanden met wapperende haren en waterdichte laarzen, altijd met haar dieren om haar heen springend. De pregnante geur van honden is ook alom aanwezig in haar woning, want haar teefjes kregen daar meerdere nestjes. Toen ze zelf zwanger raakte, was ze opgetogen, ze kon niet wáchten. Na een nogal zware bevalling reikt de dokter haar de baby aan. Vermoeid maar dolgelukkig drukt ze het kindje aan haar borst en zegt liefdevol: „Kom maar bij het baasje.”

