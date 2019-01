Surinamers speculeren over spel achter cocaïnevangst

Suriname volgt dezer dagen geboeid zijn eigen Narcos-achtige taferelen na de grootste drugsvondst uit de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land. Vorige week trof de douane er bijna 2,5 ton cocaïne aan tussen een lading rijst op weg naar Europa. Maandag, nog geen week later, werd de handelaar wiens bedrijf betrokken was bij het bewuste rijsttransport, dood aangetroffen op een strand in buurland Guyana. Geliquideerd met een kogel door zijn hoofd.

Dat er een belangrijke speler achter het transport zat, is wel duidelijk. Voor een enorme hoeveelheid coke als deze, is een flinke investering nodig. Het maakt dat de zaak ook al snel een politiek lading heeft gekregen: welke bestuurders of politici waren mogelijk betrokken?

De politie kreeg al snel kritiek, omdat ze vijf dagen na de ontdekking van de partij cocaïne nog niemand had aangehouden en geen verdachten in beeld had. Van rijsthandelaar Nitender Oemrawsingh (40) ontbrak dagenlang ieder spoor.

De werkelijke prijs van een lijntje coke? Lees meer in het dossier over de cocaïneroute

Zijn advocaat Irwin Kanhai verklaarde in de media dat hij contact had met zijn cliënt, maar wilde niet kwijt waar die zich bevond. Hij zou zich vrijwillig melden voor verhoor, zei de raadsman. Zover kwam het dus niet.

Dinsdag, een dag nadat het lijk gevonden was, werden alsnog twee inklaarders, een douanebeambte en een vrachtwagenchauffeur gearresteerd, meldde de politie.

De zaak houdt Surinamers bezig, maar veel duidelijkheid is er niet. „Het is moeilijk om de grote jongens te pakken”, zei waarnemend politiechef Roberto Prade tijdens een persconferentie dit weekend. Er waren toen volgens hem vier mensen gehoord. „Soms is het beter juist geen verdachten op te pakken en ze te laten lopen, totdat er voldoende bewijsmateriaal is”, zei Prade.

Iedereen verdacht

Die uitlatingen leidden tot felle kritiek op de politie, die al langer onder vuur ligt. Vorig jaar ontsnapte na een grote drugsvondst bij een ander rijstbedrijf ook al de eigenaar, omdat de politie hem niet arresteerde. Deze verdachte vluchtte naar Nederland en probeert daar nu uitlevering te ontlopen. Politiechef Prade kaatste de bal terug naar het Openbaar Ministerie, dat volgens hem „niet meewerkt”. Meer details wilde hij niet geven.

Suriname geldt al jaren als doorvoerhaven van cocaïne vanuit Colombia, Venezuela en het Caraïbisch gebied richting Europa. Een rol die volgens de Amerikaanse antinarcoticabrigade DEA alleen maar groeit. Zo zou Suriname al in de top staan van doorvoerlanden van drugs vanuit Zuid-Amerika richting België.

Dat de drugszaak nog meer verrassingen in petto kan hebben, blijkt ook uit geruchten dat er in werkelijkheid bijna 5 ton cocaïne zou zijn gevonden, wat door de autoriteiten vooralsnog wordt ontkend. En het valt op dat president Bouterse noch de minister van Justitie tot dinsdagmiddag gereageerd had op de recordvangst.

De oppositie had al snel een oordeel. „Natuurlijk heeft Bouterse hierbij een belang!”, riep oppositieleider Paul Somohardjo (PL). Bouterse is vaker in verband gebracht met drugshandel. In Nederland is hij in 2000 bij verstek veroordeeld tot elf jaar cel voor smokkel van bijna 500 kilo drugs.

Over de politieke banden van rijsthandelaar Oemrawsingh bestaat onduidelijkheid. Aanvankelijk werd hij gelinkt aan de oppositiepartijen PL en VHP, die hij zou sponsoren. Maar op Facebookfoto’s is de ondernemer ook te zien op bijeenkomsten van de NDP, de partij van president Bouterse.