Staatsbosbeheer schiet minder edelherten af dan gepland

Staatsbosbeheer heeft tot nu toe 134 edelherten afgeschoten in de Oostvaardersplassen, dat is de helft minder dan was voorgenomen. Daarom wil Staatsbosbeheer de tijden en dagen waarop kan worden geschoten uitbreiden.

Op 10 december begon Staatsbosbeheer met het afschot van ongeveer 1.800 edelherten, om zo het aantal in april terug te hebben gebracht naar 490. Daartoe besloten Provinciale Staten van Flevoland afgelopen juni om vooral zeldzame vogelsoorten in het gebied meer kans te geven. Ook wilde Flevoland opnieuw een massale sterfte van grote grazers tijdens de wintermaanden voorkomen. Uiteindelijk mogen in totaal 1.100 grote grazers, waaronder ook konikpaarden en heckrunderen, overblijven.

Van de 134 geschoten herten zijn er 122 geschikt bevonden voor consumptie. Dat vlees wordt uiteindelijk verkocht bij poeliers.

De grazers worden nog steeds (illegaal) bijgevoerd, tot ongenoegen van Staatsbosbeheer. Dat gebeurt onder meer in de gebieden Oostvaardersveld en bij de Grote Praambult. Staatsbosbeheer waarschuwt daar voor gevaarlijke situaties omdat mensen een spoor moeten oversteken om hier te komen.

Vorige winter stierf 68 procent van de edelherten, 33 procent van de heckrunderen en 44 procent van de konikpaarden in het natuurgebied. De uitgehongerde dieren zorgden de afgelopen jaren voor verontwaardiging. Actievoerders vonden dat Staatsbosbeheer de dieren moest bijvoeren.

Kort geding

Enkele natuurorganisaties vochten het besluit tot afschot eerder aan in een kort geding. Zij vonden dat er genoeg alternatieven waren, zoals het weghalen van dieren uit het gebied, anticonceptie of uitbreiding van het natuurgebied. Zelfs het toelaten van wolven werd geopperd.

De rechter in Utrecht oordeelde in november dat de dieren mochten worden afgeschoten. De Provinciale Staten hadden hun besluit wel zorgvuldiger moeten voorbereiden van de rechter. De natuurorganisaties maakten ook bezwaar tegen de vergunning aan Staatsbosbeheer voor het afschieten van de dieren. Wederom verloren de natuurorganisaties de zaak.