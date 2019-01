Scrummen? In dit bedrijf zijn ze er wel héél dol op

Japke-d. Bouma onderzoekt hoe je gelukkig wordt op je werk. Tips via @Japked op Twitter.

Ergens op de wereld zullen er vast nog een paar nederzettingen zijn waar moedig weerstand wordt geboden tegen de terreur van het ‘scrummen’, maar ik zie ze amper. Je kunt geen kantoor binnenlopen of er zijn wanden beplakt met gele, groene, paarse en roze plakkers. Ik ken kantoortijgers die ’s nachts nachtmerries hebben over post-its.

Scrummen, de kantoortechniek waarmee je een project opknipt in taken, die op post-its schrijft, ze op de muur plakt en weggooit als ze klaar zijn, heeft nu eenmaal de wereld overgenomen. Het zou me niks verbazen als we straks op Mars een groepje aliens tijdens de daily standup aantreffen bij een met post-its beplakte koffie-automaat.

Wat ik me dus al een tijdje afvraag: hoe zou het toch zijn met het bedrijf dat al die post-its verkoopt? Daar is het vast elke dag feest en krijgt iedereen elke maand een bonus.

Dat bedrijf heet 3M. Het is van oorsprong Amerikaans, maar voor de markt in de Benelux is de Vlaamse Leen Vanderperren verantwoordelijk. Ik mocht haar bellen met al mijn vragen over post-its én scrummen.

Het is jullie schuld, al dat gescrum!

„Het scrummen is niet bij ons uitgevonden, maar het kan inderdaad niet zonder plakkende, gekleurde papiertjes. En die maken wij.”

En nu? Elke dag champagne?

„Haha, het is niet zo dat we hier elke dag een feestje bouwen. Maar we zijn natuurlijk wel heel blij dat er op kantoren zoveel gescrumd wordt. We houden de scrumtrend ook nauwlettend in de gaten, en kijken hoe we kunnen inspelen op de vraag naar nieuwe producten.”

Wat maken jullie dan allemaal, voor de scrummende medemens?

„We hebben in 2017 een nieuw concept in de markt gezet, ‘teamwork solutions’, waarmee we vergaderingen leuker en efficiënter willen maken en daar is ook het scrummen onderdeel van. We hebben nu draagbare flip-overs met zelfklevende vellen, herbruikbare folie waarmee je elke ondergrond beschrijfbaar kunt maken en ook grotere post-it-notes die je als ondergrond voor de kleinere gebruikt.”

De wetenschap is er helder over: vergaderen en brainstormen werkt niet. Je kunt veel beter afzonderlijk van elkaar oplossingen en ideeën aandragen.

„Voor veel bedrijven is het de vraag niet, of vergaderen al dan niet werkt. Mensen die samenwerken willen nu eenmaal overleggen. Wij helpen hen dat zo prettig mogelijk te doen. Overigens weet ik niet hoe het zit met het wetenschappelijk bewijs over vergaderen, ik weet wel dat alles wat je op papier opschrijft, beter onthoudt dan wanneer je het digitaal verwerkt.”

Hoe zou de toekomst van de post-it er zónder scrumhype uitgezien hebben? Ik had zelf de indruk dat de gele plakkers een beetje op hun retour waren en dat de scrumtrend ze toen uit de vergetelheid haalde, maar dat klopt niet volgens Vanderperren.

Want de vraag ernaar is altijd gegroeid, zegt zij, sinds de post-it midden jaren tachtig op de markt verscheen. Eerst werd hij vooral horizontaal geplakt, zegt zij, in agenda’s en bovenaan de pagina’s in loopdossiers. Later, toen de pc kantoren overnam, moest hij ook verticaal aan plastic kunnen plakken en ontwikkelde 3M een sterkere lijm zodat ze minder snel loslieten. Die lijm is onlangs nóg weer sterker gemaakt omdat de post-its bij het scrummen soms wel vier weken moeten blijven hangen.

De post-its zijn voor jullie vast een goudmijn. Hebben jullie extra fabrieken geopend?

„Daar mag ik geen uitspraken over doen, behalve dat het goed gaat. Wat ik wel kan zeggen is dat door de bekendheid van de post-it-note van kantoor, ze ook steeds meer thuis gebruikt worden, voor to-do-lijstjes, boodschappenlijsten en om elkaar notities door te geven.”

Kom je moe van het scrummen thuis, word je ook dáár nog achtervolgd met post-its.

„Haha, ze zijn nu eenmaal heel praktisch.”

Ik zou wel zwarte post-its willen, voor mijn eigen to-do lijsten. Daar kun je niks op lezen, lekker rustig.

„Er zijn zwarte post-its! Die hebben we ooit in Amerika ontwikkeld voor de zogeheten post-it-wars, dat zijn wedstrijden tussen bedrijven wie de mooiste kunstwerken op kantoorramen maakt. Maar ze zijn niet in Europa te koop.”

Hoe is het eigenlijk in België, zijn ze daar ook al aan het scrummen?

„Ja, maar nog wel minder frappant dan in een Nederland. België loopt met dit soort trends meestal wat achter bij Nederland.”

We zijn nog lang niet van de post-it af.

„Dat hopen we hier van harte.”

