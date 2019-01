‘Schutter Straatsburg bereidde aanslag maandenlang voor’

Chérif Chekatt, de 29-jarige schutter die medio december het vuur opende op voorbijgangers in de buurt van een kerstmarkt in Straatsburg, handelde niet vanuit een opwelling zoals eerder werd gedacht, maar heeft zijn terreurdaad maandenlang voorbereid. Dat meldt de publieke omroepzender France 3. Checkatt zou weken voor de aanslag al hebben geprobeerd aan wapens te komen.

Beroepscrimineel Chekatt was voor de aanslag, waarbij vijf mensen om het leven kwamen, al bekend bij de Franse autoriteiten. Na de aanslag wist hij te vluchten. Tegenover een taxichauffeur die hem naar de wijk Neudorf bracht, bekende hij zijn daad. Twee dagen later werd hij in diezelfde wijk door de politie doodgeschoten, nadat hij zelf het vuur opende op de agenten. Een week later arresteerde de politie twee andere verdachten, die onder meer wapens hadden geleverd aan Checkatt.

Lees ook: Politie pakt twee verdachten aanslag Straatsburg op

De 29-jarige man, die zo’n 27 veroordelingen op zijn naam had, stond bekend als geradicaliseerd persoon. Zo was al bekend dat hij tijdens een gevangenisstraf een poster van Osama bin Laden in zijn cel had hangen. Volgens France 3 had Chekatt ook tegen een medegevangene gezegd dat hij een aanslag wilde plegen voordat hij naar Syrië zou vertrekken en zou sterven als martelaar. Ook zou hij tegen zijn familie hebben gezegd dat hij wilde sterven als martelaar, maar die zouden hem niet serieus hebben genomen. Verder blijkt volgens France 3 ook uit de video, waarmee Chekatt trouw zweert aan Islamitische Staat en de aanslag claimt, dat hij zijn actie goed had voorbereid.