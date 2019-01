Rechtbank: fietskoeriers van Deliveroo zijn werknemers

Fietskoeriers van maaltijdbezorgdienst Deliveroo zijn werknemers en moeten ook zo behandeld en betaald worden. Dat heeft de rechtbank Amsterdam dinsdag geoordeeld in een rechtszaak die was aangespannen door vakbond FNV. Het vonnis kan grote gevolgen hebben voor de groeiende kluseconomie, waarbij klanten en werkzoekenden elkaar ontmoeten via een online platform, zoals Uber (taxi’s), Temper (horeca) of Helpling (huishoudelijke hulp).

Deliveroo nam sinds augustus 2017 niemand meer in dienst omdat het alle fietskoeriers als zzp’er wil laten werken. De rechtbank zegt nu dat deze zzp’ers met terugwerkende kracht als werknemers behandeld en betaald moeten worden.

Deliveroo moet zich houden aan de afspraken in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de sector beroepsgoederenvervoer. Het vonnis moet direct worden uitgevoerd, ook al heeft Deliveroo aangekondigd in hoger beroep te gaan.

Geen onderhandelingspositie

In de rechtszaak stelde Deliveroo dat zijn fietskoeriers in grote vrijheid kunnen werken en daarom aangemerkt kunnen worden als zelfstandig ondernemers. De kantonrechter Van Buitenen ging daar niet in mee. Ze kwam tot de conclusie dat de koeriers, in tegenstelling tot echte ondernemers, geen onderhandelingspositie hebben tegenover Deliveroo. Er is bijvoorbeeld “weinig tot geen ruimte voor een onderhandeling over het tarief”.

De fietskoeriers zijn daarnaast niet volledig vrij om te bepalen wanneer ze werken en of ze opdrachten weigeren, oordeelde de rechter. Deliveroo houdt nauwkeurig bij welke koeriers goed presteren. Zij kunnen zich met voorrang inschrijven op drukke ‘tijdvakken’, waarin je veel geld kunt verdienen.

Het gebrek aan vrijheid blijkt volgens de rechter ook uit het feit dat alle koeriers worden gevolgd via GPS. Daarmee kan niet alleen de klant, maar ook Deliveroo zijn bezorgers “volgen en controleren”. De rechter vindt het verder veelzeggend dat koeriers zich richting restaurants niet presenteren als ondernemer, “bijvoorbeeld door een eigen bedrijfsnaam”.

Vrijheid wegnemen

Deliveroo laat in een reactie weten dat fietskoeriers “juist kiezen voor de flexibiliteit van het werken als zelfstandige”. Het vonnis zou de “vrijheid wegnemen die zij nu hebben en waarderen, om te werken waar en wanneer zij willen”. Ook zegt het bedrijf dat er enkele “feitelijke onjuistheden en onjuiste aannames” in het vonnis staan.

Afgelopen zomer oordeelde dezelfde rechtbank Amsterdam in een andere zaak dat een specifieke Deliveroo-bezorger, Sytze Ferwerda, als zelfstandig ondernemers kon worden aangemerkt. Die zaak was door de bezorger aangespannen met steun van de PvdA. Rechter Van Buitenen zei daar dinsdag over dat het voor de rechtsontwikkeling goed kan zijn dat rechters over dit heikele onderwerp “verschillend” oordelen, “gezien de snelle ontwikkeling die de platformeconomie in Nederland doormaakt”.