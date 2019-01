Oppositie Venezuela heeft een nieuw gezicht

„Deze blauwe plekken op mijn armen zijn de symbolen van onderdrukking”, zei de Venezolaanse parlementsvoorzitter Juan Guaidó zondag, terwijl hij zijn gewonde armen toonde aan een grote menigte joelende aanhangers bij een politieke bijeenkomst. Op weg naar de bijeenkomst, buiten Caracas, was hij hardhandig ontvoerd. Hij werd met geweld een auto ingesleurd van de Venezolaanse geheime dienst Sebin. Na een uur is hij weer vrijgelaten.

De exacte reden voor de kortstondige ontvoering is onduidelijk, maar het lijkt alles te maken te hebben met Guaidó’s uitlatingen van vrijdag. Hij liet zich toen uitroepen tot interim-president van Venezuela en riep op tot verkiezingen en een boycot van de socialistische president Nicolás Maduro. Buurland Brazilië, dat wordt bestuurd door de ultrarechtse president Bolsonaro, heeft bekendgemaakt Guaidó te erkennen als president.

Maduro werd op 10 januari geïnaugureerd voor een tweede termijn als president, maar zowel het Venezolaanse parlement als de Europese Unie, Amerika, en de meeste Latijns-Amerikaanse landen erkennen hem niet als rechtmatige president. De verkiezingen van mei, toen Maduro werd herkozen, zijn volgens critici niet eerlijk verlopen.

Oppositie buitenspel gezet

Onder Maduro is het olierijke Venezuela in een enorme economische en humanitaire crisis terechtgekomen die almaar nijpender wordt. Het IMF schat in dat dit jaar de inflatie kan oplopen tot 10 miljoen procent. Door voedsel- en medicijnenschaarste hebben minstens drie miljoen Venezolanen het land verlaten. Maduro doet er desondanks alles aan om zijn macht te behouden en heeft het parlement, dat in handen is van de oppositie, buitenspel gezet.

Sinds de uitlatingen over zijn claim op het interim-presidentschap wordt Guaidó persoonlijk bedreigd. De minister van Gevangeniswezen stelde vorige week al dat er een cel voor hem was gereedgemaakt en suggereerde dat Guaidó ieder moment kon worden opgepakt.

Toch ontkent de regering iets met de ontvoering te maken te hebben. Volgens de minister van Informatie wilden de agenten van de geheime dienst een mediahype creëren om zo de oppositie te steunen.

„Het spel is veranderd”, riep Guaidó zijn aanhangers na zijn ontvoering toe. „We zijn niet bang voor de regering. Blijkbaar hebben ze hun eigen agenten niet onder controle. Dat geeft aan hoe verzwakt hun regime is.”

Juan Guaidó, van huis uit ingenieur, begon zijn politieke carrière als studentenleider en is een van de jonge politici van de invloedrijke oppositiepartij Voluntad Popular, van Leopoldo López. Die werd in 2014 gearresteerd en belandde in de gevangenis. Sinds 2017 is zijn gevangenisstraf omgezet in huisarrest.

De Venezolaanse oppositie is al tijden verzwakt doordat de partijen verdeeld zijn en hun leiders elkaar bestrijden. Dat heeft Maduro alleen maar meer macht en controle gegeven.

Met Guaidó heeft de oppositie nu een nieuw gezicht gekregen en dat geeft de bevolking hoop. Hoewel hij tot voor kort een onbekende was en niet direct als een sterke leider te boek staat, hebben zijn uitlatingen, zijn ontvoering en vrijlating nu al een held van hem gemaakt.