Operaties Noordwest Ziekenhuisgroep afgelast om ICT-storing

De Noordwest Ziekenhuisgroep heeft dinsdagochtend te kampen met een grote ICT-storing. Alle geplande operaties op de ziekenhuizen en klinieken zijn afgelast, alleen de spoedeisende hulp is open voor patiënten. De ziekenhuisgroep heeft twee ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder en drie klinieken in Heerhugowaard, Schagen en op Texel.

Het gaat om alle poliklinieken, medisch ondersteunende afdelingen zoals radiologie en nucleaire geneeskunde, en andere geplande operaties. “Het grootste probleem is dat we niet bij de patiëntendossiers kunnen, en we dus geen gegevens hebben die nodig zijn voor een operatie”, aldus een woordvoerder van de ziekenhuisgroep. Voor patiënten die naar de spoedeisende hulp komen is in principe geen dossier nodig, omdat die ter plekke worden geholpen.

De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht, laat de woordvoerder weten. Ook weet het ziekenhuis niet om hoeveel afgelaste operaties het gaat: “Ook dat kunnen we door de storing niet zien. Dinsdag is meestal een drukke dag, alles is vol in bedrijf.”

Omliggende ziekenhuizen

Voor spoedeisende operaties kunnen patiënten uitwijken naar omliggende ziekenhuizen. De ambulancediensten zorgen ervoor dat patiënten op die locaties aankomen. De ziekenhuisgroep laat weten dat het momenteel alle patiënten probeert te informeren van wie de operatie is uitgesteld.