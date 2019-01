Onderzoek naar illegale gokpraktijken Belgische hockeyers

De Belgische kansspelcommissie begint een onderzoek naar hockeyers van de Belgische nationale ploeg. Zij zouden zich mogelijk tijdens het gewonnen wereldkampioenschap hockey in India schuldig hebben gemaakt aan illegale weddenschappen. Dat melden Belgische media dinsdagavond.

Twintig wedstrijden worden onderzocht, meldt de Belgische televisiezender Sporza. Daaronder vallen wedstrijden van het afgelopen wereldkampioenschap, maar ook duels in de Belgische competitie en de Euro Hockey League. Het zou volgens de Franstalige kranten La Dernière Heure en La Libre gaan om drie spelers van het nationale team, die ook wel de ‘Red Lions’ worden genoemd.

De Belgische hockeybond werkt mee met het onderzoek en wil “zo transparant” mogelijk zijn, zegt Denis van Damme, directeur marketing en communicatie van de Belgische hockeybond KBHB, tegen De Standaard. Het is volgens de Belgische wet verboden te gokken op wedstrijden in een competitie waarop de gokker een directe invloed kan hebben. Daarop staat een celstraf van maximaal drie jaar.

Op het wereldkampioenschap hockey eind vorig jaar wonnen de Belgen in de finale van Nederland. In de reguliere speeltijd kwamen beide teams niet tot scoren. Na shoot-outs trok België aan het langste eind. Het was de eerste keer dat de Belgen zich tot wereldkampioen mochten tronen.

Lees ook: Hoe een voetbalmakelaar de val van KV Mechelen wilde voorkomen

Belgisch voetbalfraudeschandaal

In België speelt nog een andere fraudezaak, maar dan in het voetbal. Begin oktober vorig jaar deed de politie, onder de naam Operatie Propere Handen, invallen bij de top van het Belgische voetbal. De bekende voetbalmakelaar Dejan Veljkovic werd gearresteerd, evenals trainers en topscheidsrechters.

Dat onderzoek is gericht op matchfixing. Scheidsrechters zouden dineren en cadeaus krijgen van de spelersmakelaars en vervolgens wedstrijden hebben beïnvloed. De spelersmakelaars zouden op hun beurt het voor het zeggen hebben bij de voetbalclubs. Het is het grootste voetbalschandaal in België ooit.