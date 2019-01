Olieverfschets van Rubens duikt op in Haagse kunsthandel

In een kunsthandel in Den Haag is een olieverfschets van de zeventiende-eeuwse schilder Peter Paul Rubens opgedoken. Een Vlaamse particulier benaderde kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder begin 2018 om het werk, getiteld De seculiere hiërarchie in aanbidding, van de eveneens Vlaamse barokschilder te laten onderzoeken, meldt de Volkskrant dinsdag. Het is al decennia geleden dat er een olieverfschets van Rubens is gevonden.

Het gaat om een schets die als voorbereidende studie (modello) diende voor een wandtapijt. Begin zeventiende eeuw maakte Rubens een reeks ontwerpen voor een tapijtserie in opdracht van Isabella van Spanje voor het franciscanenklooster van de Descalzas Reales in Madrid. Op het schilderij zijn onder meer keizer van het Roomse rijk Ferdinand II, de Spaanse koning Philips IV, Elisabeth van Frankrijk en de opdrachtgeefster zelf te zien.

Een tiental Rubens-experts concludeerde dat het om een authentieke olieverfschets gaat. Maar het werk blijkt zodanig bewerkt en gehavend dat het de vijf miljoen euro niet zou halen, in tegenstelling tot een gave schets. Zo blijkt het gedurende de negentiende eeuw van paneel op doek te zijn overgezet - wat inhoudt dat het hout wordt weggeschaafd en de verf op het doek geplakt. Ook zijn grote delen, zoals de zuilen aan beide kanten van de schets, volledig overgeschilderd.

Friso Lammertse, conservator bij Museum Boijmans Van Beuningen, laat aan de Volkskrant weten dat hij in de eerste instantie sceptisch was over de echtheid van de schets. Maar infraroodstudies van de schets lieten, naast de beschadigingen, zien dat de schets wel echt van Rubens’ hand is. Aan de bovenzijde van het doek staat bijvoorbeeld een opschrift dat ook op andere schetsen van de reeks terug te vinden is. Rubens hield met de aanduidingen bij welk paneel voor welke voorstelling bedoeld was.