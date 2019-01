Nederlandse verdachte aanrijding België meldt zich bij politie

De Nederlandse vrachtwagenchauffeur die wordt verdacht van het doodrijden van een demonstrant in een geel hesje, heeft zich gemeld bij justitie in België. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Luik dinsdag tegen persbureau ANP gezegd. De man had niets gemerkt van de aanrijding en had pas maandag door dat hij gezocht werd door politie, stelt zijn advocaat in reactie tegen RTL Nieuws.

Bij de aanrijding, afgelopen vrijdagavond bij Visé, schepte een vrachtwagen een 50-jarige demonstrant die met zo’n twintig anderen in gele hesjes de snelweg richting Maastricht blokkeerde. Het slachtoffer uit Liers overleed ter plekke.

De Belgische justitie kwam de verdachte op het spoor nadat een getuige zijn kentekenplaat had doorgegeven. Het OM in Luik vaardigde maandag een Europees opsporingsbevel uit om de man na arrestatie uit te laten leveren. Het OM denkt dat de aanrijding opzettelijk is.

De verdachte wordt momenteel ondervraagd door de politie, zegt het OM. De politie onderzoekt ook zijn vrachtwagen, die zondag al aangetroffen werd bij een huisbezoek. De verdachte was toen niet aanwezig.

‘Doodsbang’

Richard Wagemans, de advocaat van de verdachte, stelt dat zijn cliënt bedreigd werd door de demonstranten, die deuken in zijn wagen sloegen en “een enorm metalen voorwerp” door zijn autoruit gooiden. Hij zou niets gemerkt hebben van de aanrijding, zegt Wagemans tegen RTL Nieuws, en zou doodsbang zijn geweest.

Eerder dit weekend werd een vrachtwagenchauffeur uit Dongen opgepakt, die verdacht werd van betrokkenheid bij het ongeluk. Hij werd later vrijgelaten en wordt niet langer verdacht. De verwarring ontstond doordat beide verdachten in hetzelfde type vrachtwagen reden en rond dezelfde tijd in het gebied waren gesignaleerd.