Meer kinderen verdwenen uit asielopvang

Vorig jaar zijn 360 asielzoekers verdwenen uit zes Nederlandse asielzoekerscentra die opvang aan uitgeprocedeerde gezinnen aanbieden. Dat bevestigt het ministerie van Justitie dinsdagochtend na berichtgeving van de Volkskrant.

Onder de in 2018 vertrokken asielzoekers bevinden zich 210 minderjarigen. Het gaat om een toename van 20 procent ten opzicht van 2017, toen 330 asielzoekers zich aan het toezicht van de overheid onttrokken. De stijging is opvallend, schrijft de krant, omdat het aantal inwoners van deze zes centra daalde. Het aantal inwoners van deze gezinslocaties, die uitgeprocedeerde asielzoekers met minderjarige kinderen opvangen, daalde van 1.770 in 2017 naar 1.300 inwoners in 2018.

Uitgeprocedeerde asielzoekers zouden vluchten uit angst voor uitzetting, zegt Martine Goeman, jurist bij kinderrechtenorganisatie Defence for Children, tegen de Volkskrant. “De angst voor detentie en uitzetting is zo groot dat gezinnen de illegaliteit verkiezen boven terugkeer naar het land van herkomst, waar ze geen perspectief hebben.” De onzekerheid over de verblijfstatus kan leiden tot “chronische stress” en “een hoger risico op impulsief gedrag, hechtingsproblematiek en leerproblemen”, aldus neuropsycholoog Erik Scherder tegenover de krant.

De opvang op deze gezinslocaties is sober en gericht op vertrek uit Nederland. Volwassenen op deze locaties hebben vijf dagen per week een meldplicht en moeten binnen de gemeentegrenzen blijven. Minderjarige kinderen gaan naar school. Voor hen gelden geen extra beperkingen.

Kinderpardon

BNNVARA-presentator Tim Hofman (30) maakte deze zomer een documentaire over kinderen in vergelijkbare situaties en lanceerde een burgerinitiatief. Met de film vroeg Hofman aandacht voor zo’n 400 uitgeprocedeerde kinderen, die hier zijn geboren of al langer dan vijf jaar wonen. Het burgerinitiatief. dat ruim 250.000 keer ondertekend werd en aangeboden is aan de Tweede Kamer, wil het kinderpardon ook voor hen laten gelden. Ook wil Hofman de huidige regels aanscherpen.

Begin september leidde de vlucht van Lili en Howick, twee uitgeprocedeerde Armeense kinderen, tot landelijke commotie. Staatssecretaris Harbers (VVD) gebruikte toen zijn discretionaire bevoegdheid om de twee een verblijfsvergunning te geven.

