‘Lichaam rijstexporteur gevonden na mega-drugsvangst Suriname’

De eigenaar van het rijstbedrijf dat betrokken was bij de grote drugsvangst in Suriname afgelopen week, is maandag dood aangetroffen in buurland Guyana. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws. Het gaat om Nitender Oemrawsingh, bevestigt zijn advocaat Irwin Kanhai tegenover ANP.

Volgens Guyaanse media is Oemrawsingh in zijn hoofd geschoten. De Guyanese politie trof het lichaam van de man aan op het strand tijdens een patrouille. Er is nog niemand aangehouden. De eigenaar van het rijstbedrijf woonde in Nickerie, in het westen van Suriname. Oemrawsingh zou van plan zijn geweest om zich dinsdag zelf bij de politie te melden.

Grote drugsvangst

Vorige week dinsdag werd in de haven van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo een partij van 2.344,5 kilo cocaïne gevonden, de grootste drugsvangst in de geschiedenis van het land. De drugs waren verstopt in acht containers tussen zakken met rijst, die op het punt stonden om geëxporteerd te worden. Hoewel Oemrawsingh wel in beeld was bij de politie als verzender van de containers, was hij niet officieel als verdachte aangemerkt.

De Surinaamse politie heeft tot nu toe vier mensen verhoord, maar er zijn nog geen aanhoudingen verricht naar aanleiding van de drugsvangst. Dat zorgt voor verontwaardiging in het land.

Doorvoerhaven

Suriname geldt als een belangrijke doorvoerhaven voor drugs. Vanuit landen als Colombia wordt vaak via Suriname drugs verscheept naar de Verenigde Staten of Europa. Zelfs de president van Suriname Desi Bouterse is in het verleden in verband gebracht met grootschalige drugshandel. In Nederland is Bouterse bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij een drugstransport van 474 kilo cocaïne. Als staatshoofd heeft Bouterse echter diplomatieke onschendbaarheid.

Zijn zoon Dino Bouterse werd in 2005 in Paramaribo veroordeeld voor drugs- en wapenhandel. In 2013 werd Dino gearresteerd in Panama door Amerikaanse geheim agenten en twee jaar later werd hij in New York veroordeeld tot 16 jaar en drie maanden cel voor illegale wapenhandel.