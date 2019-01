Lagerhuis stemt tegen Brexit-akkoord van premier May

Het Britse Lagerhuis heeft dinsdagavond zoals verwacht tegen het Brexit-akkoord van premier Theresa May gestemd. In totaal stemden 432 parlementariërs tegen en 202 voor de deal. Het akkoord had ervoor moeten zorgen dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart de Europese Unie op ordentelijke wijze verlaat.

Het nu weggestemde akkoord werd in november door May gesloten met Brussel. Veel voorstanders van de Brexit vonden dat de Europese Unie te veel zeggenschap over Brits politiek beleid hield in de plannen van May. Ook Labour-leider Jeremy Corbyn, die campagne voerde tegen Brexit, hekelt het akkoord. Met een verschil van 230 stemmen is de uitslag van de stemming de grootste nederlaag voor een Britse regering sinds 1924.

Onzekerheid

May waarschuwde voorafgaand aan de stemming dat een stem tegen de deal een stem voor onzekerheid is. Dat maakte geen indruk en werd met boegeroep onthaald. Nadat haar deal verworpen werd, zei de premier dat het nu duidelijk is dat het Lagerhuis haar akkoord niet steunt, “maar dat het niet helder is wat het wél steunt”.

Labour-leider Corbyn zei kort na de uitslag van de stemming een motie van wantrouwen in te dienen tegen de Britse regering. Over de motie wordt woensdag gedebatteerd. In december probeerden leden van Mays eigen Conservatieve Partij al een motie van wantrouwen tegen hun partijleider in te dienen, maar zij wisten niet genoeg voorstanders bij elkaar te krijgen.

Drie dagen

May moet nu terug naar de tekentafel om binnen drie dagen met een nieuw akkoord te komen. Er zit enige druk achter, aangezien de Britten op 29 maart de EU verlaten - ongeacht of er een akkoord met Brussel gesloten in. Die datum kan alleen met goedkeuring van de overblijvende lidstaten van de Europese Unie worden uitgesteld. Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker reageerde teleurgesteld op de uitslag van de stemming:

Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk uitte na het stemmen kritiek op de politieke impasse in Londen:

eucopresident Donald Tusk If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? 15 januari 2019 @ 19:40 Volgen

De verwerping van Mays akkoord dinsdag maakt het gevreesde No Deal-scenario weer iets waarschijnlijker. Brussel liet Londen al eerder weten dat het heronderhandelen van de Brexit-deal er niet in zit. May wil een No Deal-Brexit koste wat kost voorkomen, maar is ook geen voorstander van het houden van een tweede referendum of het afblazen van de uittreding.