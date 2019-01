Kijken: debatavond over luchtvaart

Het Nederlandse debat over luchtvaart is in een stroomversnelling geraakt. Regionaal bewonersverzet tegen de uitbreiding van Lelystad Airport kreeg landelijke betekenis. Ook over Schiphol is volop discussie. De inzet is verbreed van geluidshinder voor omwonenden naar klimaatschade door vliegen.

Groei is niet langer vanzelfsprekend. Sommigen menen zelfs dat krimp noodzakelijk is om de klimaatdoelen te halen. Heeft het succesmodel van Schiphol en KLM, met veel transferpassagiers, nog bestaansrecht? Hoe vinden we een balans tussen lusten en lasten van de luchtvaart?

Volg woensdag vanaf 20.00 uur de debatavond over luchtvaart in Pakhuis de Zwijger:

Het programma ziet er als volgt uit:

20.00 - 20.05 uur: introductie, uitleg en terugblik door moderator Peter Melis

20.05 - 20.15 uur: inleiding door Mark Duursma, luchtvaartredacteur NRC

20.15 - 20.40 uur: tweegesprek I: is uitbreiding Lelystad Airport nodig en wenselijk?

Met Hanne Buis (directeur Lelystad Airport) en Leon Adegeest (Actiegroep Hoogoverijssel)

20.40 - 20.45 uur: intermezzo door Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL)

20.45 - 20.55 uur: minicollege door econoom Jasper Faber van CE Delft

20.55 - 21.20 uur: tweegesprek II: moet Schiphol ruimte krijgen om te groeien?

Met Joery Strijtveen (manager public & external affairs Schiphol) en Sijas Akkerman (directeur Natuur & Milieufederatie Noord-Holland)

21.20 - 21.45 tweegesprek III: hoe moeten we verder met luchtvaart in Nederland?

Met Remco Dijkstra (Tweede Kamerlid VVD) en Suzanne Kröger (Tweede Kamerlid GroenLinks)

