Homofobie kost balletdanser Polunin rol bij Parijse Opera

De Opera van Parijs heeft de uitnodiging aan de prominente Oekraïense balletdanser Sergei Polunin om te dansen in Het Zwanenmeer ingetrokken. De 29-jarige Polunin, die bekendstaat als enfant terrible binnen de balletwereld, raakte de afgelopen maanden in opspraak vanwege homofobe en seksistische uitlatingen op sociale media.

In de berichten laat hij zijn minachting voor homoseksuelen blijken, voor “vrouwen die de rol van mannen op zich nemen”. Ook nam de Oekraïner dikke mensen op de korrel: volgens Polunin verdienen zij klappen vanwege gebrek aan discipline. Verder riep hij balletdansers op om zich te vermannen: “Een man zou een man moeten zijn en een vrouw zou een vrouw moeten zijn, dat is de reden dat je ballen hebt”, schreef de danser op Instagram.

Maandag meldde de Opera van Parijs nog via Twitter dat Polunin, die geldt als een van de meest talentvolle balletdansers van deze tijd, de rol van Siegfried zou vervullen in Het Zwanenmeer. Nog geen 48 uur later trok Aurélie Dupont, directeur van het Parijse Opera Ballet, de uitnodiging in. Volgens de directeur zijn de ideeën van Polunin niet in lijn met die van de Opera van Parijs.

Lees ook dit interview met Polunin: De korte carrière van de balletster die danste op cocaïne

Steun aan Poetin

Ook laat Polunin, die vorig jaar nog te zien was op het festival Lowlands en onlangs ook in Carré stond, steeds vaker via sociale media zijn bewondering voor de Russische president Poetin en de Amerikaanse president Trump blijken. Zo postte hij onlangs nog een foto van een tatoeage van de Russische president op zijn borst.

Polunin, die zowel een Oekraïens als een Russisch paspoort heeft, verwierf de bijnaam ‘Bad Boy of Ballet’ door te erkennen dat hij in het verleden cocaïne gebruikte voordat hij moest dansen. Hij werd in 2008 de jongste solist ooit bij The Royal Ballet, het grootste balletgezelschap van het Verenigd Koninkrijk. Daar was hij omstreden omdat hij regelmatig niet kwam opdagen bij repetities. Van de ene op de andere dag bij het gezelschap vertrok. Polunin, die zeker 170.000 volgers heeft op Instagram, is onder meer te zien in een videoclip van de hit Take Me To Church van Hozier, die meer dan 26 miljoen keer bekeken is op YouTube. Ook werd er een documentaire over zijn leven gemaakt, genaamd Dancer.