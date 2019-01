Hof: onderzoek naar voorlopige verkiezingsuitslag Congo

Het hof in Congo stelt een onderzoek in naar de voorlopige resultaten van de presidentsverkiezingen. Dat heeft de instantie dinsdagmiddag bekendgemaakt. Oppositiekandidaat Martin Fayulu had zijn twijfels bij de uitslag en vroeg het hof dit te onderzoeken. Eerder noemde hij de uitslag al “een electorale staatsgreep” en meent dat die “frauduleus, gefabriceerd en verzonnen” is.

Fayulu eiste dit weekend een hertelling, hij beweerde dat hij de presidentsverkiezingen zou hebben gewonnen met 61 procent van de stemmen. De katholieke kerk had op de verkiezingsdag, eind december, 40.000 waarnemers ingezet. Zodoende zou hij als “overduidelijke winnaar” uit de bus zijn gekomen. Hij meent dat de verkiezingen zijn vervalst om Tshisekedi president te maken.

De Congolese verkiezingscommissie meldde op 10 januari echter dat Tshisekedi 38 procent van de stemmen kreeg, en Fayulu 34 procent. Het persbureau Reuters citeert dinsdag de advocaat van Fayulu: “De verkiezingscommissie heeft andere resultaten gepubliceerd dan die voor stembureaus zijn geplaatst, dus we vragen om een ​​hertelling.”

De rechtbank moet voor zaterdag uitspraak doen in de zaak.

