Filmtips voor het IFFR: de veilige keuzes

Charlotte Pryce

Eigenlijk is Charlotte Pryce (1961), die een retrospectief heeft op IFFR (‘Deep Focus’), de Alice in Wonderland onder de experimentele filmmakers. Haar filmpje Curious Light bestaat simpelweg uit licht dat op een exemplaar van het beroemde boek van Lewis Carroll valt. Licht is nooit zomaar licht, zie je dan. Het kan de kaft eruit laten zien als de huid van een mens, en de ruimte tussen de bladzijden als diepe spelonken waar je net als Alice in kunt verdwijnen.

Haar werk maakt van de toeschouwer een associatiekunstenaar. Ze maakt kortfilms en experimentele foto’s, en zal ook een toverlantaarnpresentatie geven. Ze laat zich niet alleen visueel inspireren door alles wat ooit wetenschap was en nu mystiek, alchemie of poëzie heet, maar gebruikt ook in onbruik geraakte technieken, zoals de zogeheten Kirlian- of aurafotografie. Kijken naar haar werk is dwalen door de Wunderkammer van de cinema.

Van Gogh, de messias

De 63-jarige Willem Dafoe verbluft als 37-jarige Vincent van Gogh. Julian Schnabel verplaatst ons naar het hoofd van een messianistische, bezeten schilder die ziet wat wij (nog) niet zien, met lange dialogen als scharnierpunten. Historisch dubieus, aangrijpend portret. At Eternity’s Gate (Julian Schnabel, VS)

Soof, maar dan beter

Stel je Soof voor, maar dan beter. Vreugdeloze dierenarts Dorien loopt tegen de 40 en iedereen woont haar uit: scheidende ouders, trouweloze man, lastige kinderen. En dan is er dat knobbeltje in haar borst. Een mooi droef- en droogkomisch debuut van de Vlaamse Anke Blondé.

The Best of Dorien B. (Anke Blondé, Bel.)

Alleen op de wereld

Jochie klaagt ouders aan die hem op de wereld brachten na treurige odyssee door een harteloos Beiroet waar hij een baby in leven moet houden, en uit de handen van mensenhandelaars. Hartverscheurend sociaal realisme, Alleen op de Wereld in Beiroet, en tevens een pleidooi voor anticonceptie.

Capharnaüm (Nadine Labaki, Lib.)

Voor de drugsoorlog

Twee vrienden verkopen wat wiet aan Amerikaanse hippies, waarna in dit exotische misdaadepos op woestijnachtige locatie het bederf de inheemse Wayuu-clan in Colombia binnenkruipt: paranoia, bloed en vergelding volgen. En dan moet de era van de cokebaronnen nog beginnen.

Pájaros de verano (Cristina Gallego/Ciro Guerra, Col.)

Opgepompt tot wielerbeest

Vlaming Kenneth Mercken put uit eigen ervaring in vies, hard en zeer fysiek debuut over jonge coureur Felix die het wil maken in de wielrennerij en onbarmhartig wordt opgepompt tot prijsstier.

Coureur (Kenneth Mercken, Bel.)

Parijse liefdescarrousel

Houdt u van goed gesoigneerde Parijzenaars die aan de dinertafel op hoog niveau keuvelen over de uitgeverij in digitale tijden terwijl ze en passant driftig overspelen? Dan komt u in deze film van Olivier Assayas helemaal aan uw trekken. Een Frans liefdescarrousel vol esprit.

Doubles Vies (Olivier Assayas, Fra.)

Poëtische fabel

Deze magisch realistische, poëtische fabel van Alice Rohrwacher is niet helemaal van deze tijd. Voelt hij daarom zo fris? In een verborgen vallei leven boertjes onder 19de-eeuws regime. Onder hen ‘heilige idioot’ Lazzaro, die na zijn wederopstanding ziet dat de moderne vrijheid ook niet alles is.

Lazzaro Felice (Alice Rohrwacher, Ita.)

Notities uit de ondergrondse

De dissidente Russische regisseur Kirill Serebrennikov heeft huisarrest, maar aan deze fijne Sovjetnostalgie zal Poetin zich minder storen. Sfeervolle rondgang door de naïeve rockscene van Leningrad anno 1980 met twee lokale rocklegendes, Viktor Tsoi en Maik Naumenko. Is een vis in een kom gelukkiger dan in de zee?

Leto (Kirill Serebrennikov, Rus.)

African Bubblegum

Verboden damesliefde in Kenia, toch maar even toegestaan om naar de Oscars te worden ingezonden. Naïeve, vrolijk film – maakster Wanuri Kahiu noemt het ‘African Bubblegum’ – over onmogelijke liefde tussen twee dochters van politieke rivalen: tomboy Kena en femme Nduta.

Rafiki (Wanuri Kahiu, Ken.)

Terug naar Bosnië

De Nederlands-Bosnische Ena Sendija revic debuteert in de Tiger Competitie met deze knap gedoseerde road movie. De jonge Alma (Sarah Luna Zoric) gaat op zoek naar haar doodzieke vader en verkent geblondeerd en wel met neef Emir en zijn vriend Denis Bosnië en haar dubbele identiteit.

Take Me Somewhere Nice (Ena Sendijarevic, Ned./Bos.)

Soaps in de oorlogslinie

Zeer charmante komedie over wat Palestijnen en Israeliërs bindt: stiekem naar elkaars soaps kijken. Palestijn Salam wil graag scripts schrijven voor de soap van zijn oom, maar ontdekt dat de Israëlische officier Assi veel meer talent heeft. Zo’n ghost writer veroorzaakt uiteraard politieke complicaties.

Tel Aviv On Fire (Sameh Zoabi, Isr.)

Twee vrouwen en een Franse schoft

Catherine Corsini bewerkte autobiografie Christine Angot tot feministisch statement dat je bloed doet koken. Zijige loot van ‘haute bourgeoisie’ Philippe laat begin jaren 60 zijn provinciaalse liefje Rachel weten dat een huwelijk er niet in zit en erkent hun dochter niet. Waarna het gaat van schoft via schofterig naar schofterigst.

Un Amour Impossible (Catherine Corsini, Fra.)