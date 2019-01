Ex-vriend Bekir E. bekent moord op Humeyra

Bekir E., de hoofdverdachte in het onderzoek naar de moord op de zestienjarige Humeyra Ergincanli uit Rotterdam, bekent dat hij haar heeft doodgeschoten. In een verklaring die zijn advocaten dinsdag uit lieten gaan zegt E. spijt te hebben van zijn daad.

“Het is verschrikkelijk, ik had het recht niet Humeyra en haar familie dit aan te doen.”

Lees ook: Bekir ging vaker op zoek naar jonge vrouwen

Op 18 december werd Humeyra Ergincanli in de fietsenkelder op de vmbo-school in de Rotterdamse wijk het Nieuwe Westen doodgeschoten. Op verzoek van het OM wordt E. onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Hij heeft toegezegd mee te werken aan het onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid. Eerder werd al bekend dat E. gediagnosticeerd is met een bipolaire stemmingsstoornis en zwakbegaafdheid. Hij zou ook een zwak hebben voor cannabis en alcohol.

Vorig jaar stond E. voor de rechter omdat hij zijn slachtoffer had bedreigd en mishandeld. De rechter besloot toen dat hij geen contact meer mocht opnemen met het slachtoffer. Daar hield hij zich niet aan.