‘El Chapo kocht president Mexico om voor 100 miljoen dollar’

De Mexicaanse drugsbaron El Chapo zou de toenmalig Mexicaans president Enrique Peña Nieto (2012-2018) hebben omgekocht voor honderd miljoen dollar (87,6 miljoen euro). Dat beweert Alex Cifuentes, getuige in het proces tegen de Mexicaanse drugsbaron El Chapo, dinsdag in een rechtbank in New York, aldus persbureau Reuters.

Cifuentes beweert jarenlang de rechterhand te zijn geweest van Joaquin Guzman, zoals El Chapo’s naam luidt. Hij deed zijn uitspraak tijdens een kruisverhoor door een van El Chapo’s advocaten. Ook zei hij de Amerikaanse justitie al in 2016 op de hoogte te hebben gebracht van de steekpenningen. Voormalig president Peña Nieto ontkende de aantijgingen eerder.

Felipe Calderón

Eerder werd oud-president Felipe Calderón (2006-2012) beschuldigd smeergeld te hebben ontvangen van het Sinaloa-kartel, waarover El Chapo mede de leiding had totdat hij in 2016 opgepakt werd in Mexico. In 2017 werd hij overgeleverd aan de Verenigde Staten. Calderón ontkende de beschuldigingen.

Volgens de aanklager verscheepte El Chapo minstens 200 ton cocaïne naar de Verenigde Staten. De advocaat van El Chapo ontkende de grote rol die hem wordt toebedeeld. Hij noemde El Chapo, wat Spaans is voor De Kleine, een simpele ondercommandant; de werkelijke leider van het kartel zou Ismael ‘El Mayo’ Zambada zijn, die vooralsnog op vrije voeten is.