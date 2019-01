Eerste planten op de maan gekweekt

Het zijn de eerste op de maan gekweekte plantjes: verschillende zaden die door de Chinese Chang’e 4-missie zijn meegenomen naar de achterkant van de maan, zijn ontsproten. Dat meldt de Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA.

De groei van planten is een belangrijke stap voor de toekomst van de ruimtevaart. Zaden van de katoen-, koolzaad-, aardappelplanten en zandraket werden door de Chinese sonde naar de maan gebracht als onderdeel van een biologisch experiment. Ook werden er fruitvliegeitjes en gist meegenomen.

Ecosysteem

Foto’s die door de Chang’e 4 zijn teruggestuurd laten zien dat de katoen-, aardappel- en koolzaadjes zijn ontkiemd en dat de planten goed groeien. De foto’s zijn genomen op 7 januari. De planten worden bewaard in een afgesloten ruimte, waar ze worden beschermd tegen extreme temperaturen en sterke straling op het oppervlak van de maan. Door het experiment hopen de onderzoekers meer te weten te komen over hoe planten groeien op de maan.

De zes organismen die naar de maan zijn gestuurd moeten een klein kunstmatig en zelfvoorzienend ecosysteem vormen. De planten moeten zuurstof en voedsel produceren om de fruitvliegjes in leven te houden en het gist moet het afval van vliegjes verwerken. In een toekomstige kolonie op de maan zouden aardappelen als voedsel kunnen dienen, koolzaad kan een bron van olie zijn en katoen kan voor kleding worden gebruikt.

Sla en komkommers

Chang’e 4 landde op 3 januari. Het was voor het eerst dat een sonde landde aan de andere kant van de maan, ook wel de ‘Luna Incognita’ genoemd. De sonde doet onder meer bodemonderzoek en een robot verkent het oppervlak van de maan.

Er zijn wel eerder planten gekweekt in de ruimte, alleen niet eerder op de maan. Zo groeiden er wel al planten in het internationale ruimtestation ISS. Daar werden onder meer komkommers gekweekt en in 2015 kweekten astronauten aan boord van het ISS voor de eerst een krop sla.