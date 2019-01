Duitse politie arresteert Iraanse spion

De Duitse politie heeft dinsdag een man opgepakt die verdacht worden van spionage voor Iran. De vijftigjarige man van Afghaanse afkomst werkte als taalspecialist en cultureel adviseur bij de Duitse krijgsmacht. Hij zou al jaren voor de Iraanse inlichtingendienst werken.

De Duitse federaal aanklager bevestigde de arrestatie dinsdag tegen persbureau Reuters, na berichtgeving door het Duitse weekblad Der Spiegel. De man, Abdul Abdul-Hamid S. geheten, had in zijn functie toegang tot “zeer gevoelige informatie”, zoals de inzet van troepen in Afghanistan. Mogelijk kon hij ook bij andere gevoelige informatie, zoals interessegebieden van de Duitse veiligheidsdiensten. Hij wordt later vandaag voorgeleid voor de rechter.

Al langer vrezen veiligheidsdiensten in Europa voor spionage en andere activiteiten door de Iraanse geheime diensten. Vorige week maakte de Nederlandse regering bekend dat zij sterke aanwijzingen heeft dat Iran achter twee moorden op Nederlandse bodem zit.

In Duitsland werd vorig jaar een Iraanse diplomaat die in Oostenrijk werkte gearresteerd. Hij stuurde informanten aan die in België inlichtingen verzamelden. Tevens gaf hij twee andere informaten opdracht een aanslag voor te bereidden op een bijeenkomst van Iraanse oppositieleiders in Parijs. Deze twee informanten werd voordat ze bomaanslag konden plegen gearresteerd.

Er zijn volgens Der Spiegel in het verleden ook verschillende hackaanvallen van Iraanse inlichtingendiensten op Duitse doelwitten geweest.