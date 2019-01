Waarom is de Deliveroo-uitspraak zo belangrijk?

Het was de vraag of FNV als belangenorganisatie zo’n rechtszaak kon voeren, omdat die mogelijk niet alleen gevolgen heeft voor haar leden, maar in potentie voor alle bezorgers. Door FNV in het gelijk te stellen, heeft de rechter de vakbeweging ook ontvankelijk verklaard. Gelet op rechtszaken die er nog aan gaan komen, is FNV blij met die jurisprudentie.

Met dit vonnis kunnen ze een arbeidscontract eisen. Dat betekent dat bezorgers – al dan niet met terugwerkende kracht – een minimumuurloon kunnen krijgen in plaats van een variabele vergoeding per bestelling. Ook bouwen ze pensioen op, krijgen ze doorbetaald bij ziekte en vakantie en zijn ze verzekerd. Dat is allemaal vastgelegd in de cao beroepsgoederenvervoer, waaronder de bezorgers volgens de uitspraak van de rechter vallen.

In een eerdere zaak oordeelde de kantonrechter dat toenmalig Deliveroo-bezorger Sytze Ferwerda terecht als zzp’er werd ingezet . Dat had echter alleen betrekking op diens persoonlijke werksituatie. Zo woog de rechter mee dat Ferwerda maar weinig voor Deliveroo werkte. Hij veranderde bovendien zelf, voordat hem dat verplicht werd, van contract. In deze rechtszaak keek de rechter naar de werkomstandigheden van bezorgers in het algemeen.

Wat zijn die werkomstandigheden? Zijn Deliveroo-bezorgers niet vrij om te werken wanneer en hoelang ze willen?

Op papier is dat wel zo. In de praktijk zijn er echter noemenswaardige beperkingen aan die vrijheid, en dat is door de rechter meegewogen in het oordeel. De eerste: bezorgers krijgen per bestelling betaald. Als er vanuit de klant weinig behoefte is aan maaltijden, valt er voor de bezorger weinig te verdienen.

De tweede: als er al genoeg bezorgers aan het werk zijn, bijvoorbeeld op de drukste en dus lucratiefste tijdstippen, kunnen bezorgers niet spontaan besluiten om te gaan werken. Er is een reserveringssysteem: bezorgers kunnen tijdvakken waarop ze willen werken, reserveren. Ze hoeven op die momenten niet per se op te komen dagen, maar dat kan later in hun nadeel werken.

Daarmee komen we op punt drie: er is voorrang te verdienen in het reserveringssysteem en daarmee op de kans om op gunstige tijdstippen te kunnen werken. Wie altijd komt opdagen op gereserveerde tijden en consequent werkt op de drukste avonden, krijgt voorrang.