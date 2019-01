Celstraffen geëist tegen duo dat overal sliep, maar nooit betaalde

„Meneer V[…], wat een waslijst”, zegt de rechter nadat de schadeclaims van de benadeelde partijen zijn voorgelezen. „Ik heb geen berekening gemaakt, maar het gaat weer om duizenden euro’s. Hoe gaat u dit terugbetalen, als de rechtbank dit toewijst?”

Jan V. knikt voorzichtig. „Mevrouw de rechter, zolang ik gedetineerd ben, wordt dat natuurlijk een lastig verhaal. Maar laat ik zeggen: de bereidheid is er zeker. Het wordt een kwestie van keihard werken. En werken doe ik heel graag.” Er klinkt gelach vanaf de publieke tribune.

In de rechtbank in Assen dient de zaak tegen Jan V. (63, hij noemt zich ook ‘Henk’) en Jolanda H. (54), die in de media ‘hotelpiraten’ heten. De twee meldden zich op 16 augustus bij een politiebureau in Assen, een paar dagen nadat een hotel uit het Overijsselse Tubbergen hun foto op Facebook had gezet. De twee waren vertrokken zonder te betalen. Later zou blijken dat zij tussen augustus 2017 en augustus vorig jaar bij twintig hotels en bed and breakfasts door heel Nederland hetzelfde hadden gedaan, soms onder schuilnamen.

Gestolen fietsen

Het Openbaar Ministerie schat de schade op 20.000 euro: kosten voor hotelovernachtingen, consumpties, vervangen sloten en gestolen fietsen. En geleende bedragen van particulieren – van een paar tientjes tot honderden euro’s – die nooit werden terugbetaald.

De rechter moet absoluut niet denken dat dat jaar rondtrekken een feestje was, vertelt Jan V. in de rechtbank. Hij had „een dagtaak” aan het oplichten, het was „een kwestie van overleven”. Wat maakte dat hij er telkens voor koos mensen te bedriegen? Foute trots, zegt V. Schaamte. „We hadden eerder aan de bel moeten trekken. Het is gewoon laf, dat je het op zo’n manier probeert op te lossen.” Hij staart naar het plastic bekertje in zijn handen.

Modelpatiënt

Jan V. voert voornamelijk het woord, zijn vrouw Jolanda zit naast hem. Beiden werden de afgelopen jaren meerdere keren wegens oplichting tot forse gevangenisstraffen veroordeeld. Jan V. kreeg in 2010 tbs met voorwaarden. In verslagen werd hij omschreven als een „modelpatiënt”.

Dat veel van hun slachtoffers lid waren van een kerkgenootschap, heeft volgens V. „voor een deel ook met wraak nemen te maken”: hij zou in het verleden zijn misbruikt op een seminarie. „Als het allemaal waar is, speelt het mee”, zegt de rechter. V., ineens fel: „Het speelt wel degelijk.” Hij wil er alleen over zeggen dat hij sinds kort is begonnen met therapie. „En dat is zwaar.”

Volgens hun advocaat schamen V. en H. zich „diep en oprecht”. Ze zagen geen andere oplossing dan een zwervend bestaan te leiden nadat zij hun huis waren kwijtgeraakt. Ze raakten in de problemen omdat ze benadeelden uit het verleden nog moesten terugbetalen. „Op dit moment hebben cliënten niets. Geen geld, geen huis, geen meubels, geen auto.” Het beeld dat zij er een luxe leventje op nahielden, klopt volgens de advocaat niet. „Soms sliepen ze in een bos.”

‘Slinks en doordacht’

De officier van justitie noemt de handelwijze van Jan V. en Jolanda H. „een schoolvoorbeeld van oplichting”. „Ze hebben op slinkse en doordachte wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen van mensen.” Voor V. eist ze een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar, de maximale straf. Voor H. een celstraf van drie jaar, „omdat haar wat minder feiten worden verweten”.

Beiden zijn volgens de rechtbank volledig toerekeningsvatbaar. Ze zijn lange tijd planmatig en berekenend te werk gegaan. „U wist dondersgoed waar u mee bezig was”, aldus de rechter. Uitspraak is over twee weken.